الهند تدرس حجب فيسبوك وواتس آب فى حالات الطوارئ لمكافحة الشائعات

عبد الغفور أحمد محسنطالبت الهند شركات الاتصالات لديها بالبحث عن طرق لحجب التطبيقات، مثل فيسبوك وواتس آب؛ لاستخدامها فى حالات الطوارئ فى الوقت الذى تكثف فيه جهودها للقضاء على الرسائل الجماعية الموجهة على وسائل التواصل الاجتماعى، بزعم وجود أدلة على استخدامها من قِبل البعض لنشر الشائعات وإثارة غض

عبد الغفور أحمد محسن

طالبت الهند شركات الاتصالات لديها بالبحث عن طرق لحجب التطبيقات، مثل فيسبوك وواتس آب؛ لاستخدامها فى حالات الطوارئ فى الوقت الذى تكثف فيه جهودها للقضاء على الرسائل الجماعية الموجهة على وسائل التواصل الاجتماعى، بزعم وجود أدلة على استخدامها من قِبل البعض لنشر الشائعات وإثارة غضب الجماهير.

ووفقًا لرويترز، يواجه واتس آب على وجه الخصوص غضب الجهات التنظيمية فى الهند، بعد أن أدّت رسائل خاطئة تم تداولها عبر منصة الرسائل، إلى سلسلة من عمليات الإعدام خارج القانون، وهجمات بالضرب المبرح فى أنحاء البلاد.

وكانت الشرطة الهندية قد أعلنت، الشهر الماضى، اعتقال 25 شخصًا شاركوا فى حشود نفذت حكم إعدام خارج إطار القانون فى رجلٍ يبلغ من العمر 32 عامًا بعد انتشار شائعات عن طريق واتس آب اتهمته بخطف أطفال، ضمن سلسلة جرائم أثارتها رسائل كاذبة عن خطف الأطفال انتشرت عن طريق التطبيق.

وامتنعت شركة فيسبوك التى تمتلك كلًّا من منصتى واتس آب وإنستجرام عن التعليق. ولم تستجب تليجرام على الفور لطلب التعليق لرويترز.

وقال مصدر بهيئة الاتصالات الهندية إن الرسالة تهدف إلى إيجاد طرق لمنع مثل هذه التطبيقات أثناء «حالات الطوارئ»، وأضاف طالبًا عدم نشر اسمه: «هناك حاجة إلى حل جيد معقول لحماية الأمن القومى».

وتعد الهند أكبر سوق لواتس آب حيث يوجد بها أكثر من 200 مليون مستخدم للمنصة، فضلًا عن أن المستخدمين الهنود يتبادلون الرسائل والصور ومقاطع الفيديو أكثر من أى بلد آخر.

يُشار إلى أنه بعد نداءات حكومية لوقف إساءة استخدام المنصة، تحركت واتس آب عبر ضبط الرسائل الجماعية الموجهة (خاصية تتيح إمكانية إرسال نفس الرسالة إلى العديد من الأشخاص فى نفس الوقت)، ودشنت حملة إعلانية لتثقيف المستهلكين.

وفى يوليو الماضى قالت واتس آب إن الرسائل الموجهة ستقتصر على خمس دردشات فى المرة الواحدة، سواء بين الأفراد أو المجموعات، وأكدت أنها ستزيل زر خاصية التوجيه السريع الموجود بجوار رسائل الوسائط.

وبشكل منفصل بدأت الشرطة الفيدرالية الهندية التحقيق فى إساءة استخدام كامبريدج أناليتيكا بيانات مستخدمى فيسبوك، والتى تشتبه نيودلهى فى أنها تضمنت معلومات حول المستخدمين الهنود.