الهند تخصص ملياري دولار لمشروعات الطاقة في إفريقيا

هاجر عمران: قال سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى فى مصر إن بلاده ستخصص نحو مليارى دولار كخطوط ائتمان لمشروعات الطاقة فى إفريقيا العام المقبل، من إجمالى 10 مليارات رصدتهم للقارة السمراء فى وقت سابق، مشيرا إلى أن البلدان الإفريقية استفادت بالفعل من 4 مليارات دولار فى حين أن السوق المصرية لم تشهد أى ات

هاجر عمران:

قال سانجاى باتاتشاريا السفير الهندى فى مصر إن بلاده ستخصص نحو مليارى دولار كخطوط ائتمان لمشروعات الطاقة فى إفريقيا العام المقبل، من إجمالى 10 مليارات رصدتهم للقارة السمراء فى وقت سابق، مشيرا إلى أن البلدان الإفريقية استفادت بالفعل من 4 مليارات دولار فى حين أن السوق المصرية لم تشهد أى اتفاقات ضمن الحزمة المشار إليها.

وأضاف خلال المؤتمر الذى عقده اليوم أن الهند ستعقد مؤتمر لتأسيس التحالف الدولى للطاقة الشمسية والذى يضم 240 دولة بعد أن تم توقيع الاتفاقية الإطارية للتحالف فى مراكش بالمغرب الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتزامن معه عقد منتدى الاستثمار فى الطاقة الشمسة معربا عن أمله فى مشاركة مصر بالمؤتمر والمنتدى.

وأشار إلى أن بلاده تخوض مفاوضات مع وزارة التعاون الدولى المصرية؛ لبحث استفادة نحو 7 مشروعات من تمويلات الحزمة الإفريقية التى تم إعلانها فى وقت سابق.

وأكد أن حجم التبادل التجارى مع إفريقيا يصل إلى 70 مليار دولار علاوة على 38 مليار دولار استثمارات هندية فى القارة السمراء.