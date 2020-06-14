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الهند تحول 500 عربة قطار لمستشفيات لتوفير أسرة لمرضى كورونا

الهند رابع أشد بلدان العالم تضررا بالفيروس
المال - خاص 11:35 م, الأحد, 14 يونيو 20 11:35 م, الأحد, 14 يونيو 20

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أعلنت الحكومة الهندية، الأحد، أنها ستزود سلطات مدينة نيودلهي بعدد 500 عربة قطار سيتم تجهيزها لرعاية مرضى فيروس كورونا بعد زيادة عدد حالات الإصابة التي أدت إلى نقص في أسرة المستشفيات.

وقال وزير الداخلية أميت شاه على تويتر بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة إن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي، إلى ثمانية آلاف سرير، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وأضاف أن الحكومة ستكثف أيضا اختبارات الكشف عن الفيروس في المدينة، وخصوصا في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من اسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

والهند رابع أشد بلدان العالم تضررا بالفيروس، مع تزايد الحالات بشكل مطرد. وسجلت اليوم الأحد قفزة قياسية يومية في عدد حالات الإصابة، بما يقرب من 12000 حالة مؤكدة، ليتجاوز مجملها 320 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

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بقلم المال - خاص

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