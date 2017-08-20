الهند تحقق في وفاة 23 بحادث قطار

خالد بدر الدين: بدأت الهند اليوم الأحد، التحقيق في حادث قطار راح ضحيته 23 شخصا، وهو رابع أكبر حادث هذا العام على الأقل، وثالث حادث يقع في ولاية أوتار براديش في رابع أكبر شبكة للسكك الحديدية في العالم، والتي تعاني من ضعف الاستثمار وزيادة الزحام.و ذكرت وكالة رويترز أن عربات قطار سريع خرج عن ا

خالد بدر الدين:



بدأت الهند اليوم الأحد، التحقيق في حادث قطار راح ضحيته 23 شخصا، وهو رابع أكبر حادث هذا العام على الأقل، وثالث حادث يقع في ولاية أوتار براديش في رابع أكبر شبكة للسكك الحديدية في العالم، والتي تعاني من ضعف الاستثمار وزيادة الزحام.

و ذكرت وكالة رويترز أن عربات قطار سريع خرج عن القضبان على بعد 130 كيلومترا شمالي العاصمة نيودلهي في ولاية أوتار براديش أمس السبت، وتسبب فى مصرع 23 شخصا و إصابة 123 على الأقل.

وقال نيراج شارما، المتحدث باسم سكك الحديد الشمالية، إنه ليس من المعروف سبب خروج 13 عربة من القطار عن القضبان على بعد 130 كيلومترا شمالي نيودلهي، وكان القطار متجها إلى مدينة هاريدوار المقدسة لدى الهندوس.

وأضاف أن عمليات الإنقاذ انتهت وأن مسئولا في شئون السلامة سيبدأ تحقيقا في وقت لاحق اليوم، وأنه من المبكر تحديد سبب الحادث و أن سائق القطار سيكون أول شخص يتم استجوابه، لافت إلى أن العدد الضحايا قد يرتفع.

و ذكر أرفيند كومار وهو مسئول كبير في حكومة ولاية أوتار براديش لصحيفة “هندوستان تايمز” أن سائق القطار ضغط على المكابح بقوة بعد ملاحظته وجود أعمال صيانة على مسار القطار لم توضع لها إشارات تحذيرية بالشكل المناسب.

وتعد حوادث القطارات أمرا شائعا في الهند، نتيجة عقود من الاستثمار الضعيف وعدم الصيانة والطلب المتزايد، مما يؤدي في الغالب إلى قطارات تسير فوق بنية تحتية هشة وهي تكتظ بالمسافرين لدرجة أن الحادث الذى وقع في أوتار براديش في نوفمبر من العام الماضي، أدى إلى مقتل 150 شخصا.

ومع ذلك تخضع شبكة السكك الحديدية في الهند إلى عملية تحديث تمتد على مدار خمس سنوات وتبلغ تكلفتها 130 مليار دولار، كما أطلقت الحكومة في فبراير الماضي برنامج ترميم من أجل ضمان سلامة الرحلات بلغت تكلفته 15 مليون دولار، بعد زيادة في عدد الحوادث التي ألقي باللوم فيها على المسارات المهترئة.

وكانت وكالة رويترز نشرت في تقرير لها في يونيو الماضي، أن عمليات الترميم تواجهها عوائق بسبب عدم قدرة شركة الصلب الحكومية على تلبية الطلب على القضبان الحديدية الجديدة.