الهند تحظر تصدير الأرز الأبيض بعد ارتفاع سعره محليا 3%.. وأفريقيا أكثر المتضررين

حظرت الهند تصدير الأرز الأبيض (غير البسمتي) على نحو فوري بعد ارتفاع سعره بنسبة 3% في الأسواق المحلية خلال الشهر الماضي، وفي ظل توقعات بتراجع المحصول.

وحسب رويترز، فإن قرار الهند سيكون له أثر سريع على السوق، أكبر حتى من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار القمح في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تكون الدول الأفريقية أكثر الدول تضررا من القرار، وسط توقعات بأن تطالب العديد من الدول، الهند، باستئناف شحنات الأرز.

محصول هش

وأضر تأخر الأمطار الموسمية حتى يونيو الماضي بمحصول الأرز الهندي ما أثار مخاوف من حدوث نقص في الإنتاج.

وحين هطلت الأمطار في الأسبوع الأخير من شهر يونيو، فإنها جاءت غزيرة إلى حدد التسببت في أضرار كبيرة للمحاصيل.

وقال بيان حكومي: “من أجل ضمان توافر كافٍ من الأرز الأبيض غير البسمتي في السوق الهندية وتخفيف ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، عدلت حكومة الهند سياسة تصدير الأنواع المذكورة أعلاه”.

وأضافت أن أسعار التجزئة للأرز ارتفعت بنسبة 11.5٪ خلال العام الماضي و3٪ خلال الشهر الماضي.

الهند مصدر رئيسي للأرز

وتستحوذ الهند على أكثر من 40٪ من صادرات الأرز العالمية.

وقال بي.في كريشنا راو رئيس اتحاد مصدري الأرز لرويترز إن الهند ستعطل سوق الأرز العالمي بسرعة أكبر بكثير مما فعلت أوكرانيا في سوق القمح بغزو روسيا.

ويعتبر الأرز غذاءً أساسياً لأكثر من 3 مليارات شخص ، ويتم إنتاج ما يقرب من 90٪ من هذا المحصول كثيف الاستهلاك للمياه في آسيا.

يأتي ذلك بينما تحوم الأسعار العالمية بالفعل عند أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا.

وقال راو “الحظر المفاجئ على الصادرات سيكون مؤلما للغاية للمشترين الذين لا يستطيعون استبدال الشحنات من أي دولة أخرى.”

وأضاف أنه في حين أن تايلاند وفيتنام ليس لديهما مخزونات كافية لسد النقص، فإن المشترين الأفارقة سيكونون الأكثر تضررا من قرار الهند.