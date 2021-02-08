الهند تحذر «تويتر» من عواقب قانونية بعد رفضها تعليق حسابات

أعلنت شركة تويتر رفضها تنفيذ أمر أصدرته الحكومة الهندية بحظر أكثر من 250 حسابا ومنشورا، ما وضع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في قلب عاصفة سياسية في إحدى أسواقها الرئيسية، بحسب وكالة رويترز.

يسود انقسام حول حرية التعبير وممارسات شركة تويتر

ويسود انقسام بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومستخدمي الإنترنت العاديين حول حرية التعبير وممارسات شركة تويتر الأمريكية فيما يتعلق بامتثالها للأوامر.

وبدأت هذه المواجهة بعد أن رفضت شركة تويتر هذا الأسبوع “الالتزام والامتثال” لأمر بحذف منشورات وحسابات قالت الحكومة الهندية إنها تنطوي على خطر التحريض على العنف.

وتمثل المواجهة بين شركة تويتر والسلطات الهندية أحدث مثال على تدهور العلاقات بين إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ومنصات للتواصل الاجتماعي الأمريكية مثل فيسبوك وواتس آب.

المخاطر كبيرة في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليار نسمة منهم ملايين يستخدمون تويتر

وبالنسبة لشركة تويتر، فإن المخاطر كبيرة في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليار نسمة منهم ملايين يستخدمونه كما يستخدمه مودي وأعضاء حكومته وغيرهم من الزعماء بحماس للتواصل مع الجمهور.

وينظم المزارعون الهنديون احتجاجا متصاعدا ضد قوانين الزراعة الجديدة، مع إقامة عشرات الآلاف في مخيمات بضواحي نيودلهي وإغلاق طرق في جميع أنحاء البلاد.

ومع تصاعد الأزمة المطولة سعت الحكومة هذا الأسبوع إلى حظر هاشتاج (وسم) “مستفز” على تويتر يقول “مودي يخطط لإبادة جماعية للمزارعين” وعشرات الحسابات الأخرى.

امتثلت شركة تويتر في البداية ولكنها أعادت فيما بعد معظم الحسابات

وامتثلت شركة تويتر في البداية ولكنها أعادت فيما بعد معظم الحسابات، مشيرا إلى “عدم وجود تبرير كاف” لاستمرار عمليات التعليق.

وحذرت وزارة التكنولوجيا الهندية تويتر، في رسالة اطلعت عليها رويترز، من “عواقب” قانونية قد تشمل غرامات أو سجن، قائلة إن الحكومة ليست ملزمة بتبرير مطالبتها بحظر حسابات.

وقال مصدر في وزارة التكنولوجيا الهندية الأربعاء الماضى، إن الهند كتبت إلى “تويتر” تحذره من عدم الامتثال لأوامر حظر الحسابات والمحتوى المتعلق باحتجاج المزارعين.

حظر موقع “تويتر” عشرات الحسابات في الهند

وحظر موقع “تويتر” عشرات الحسابات في الهند، بما في ذلك حساب مجلة إخبارية رائدة، بعدما قالت الحكومة إن المستخدمين ينشرون محتوى يهدف إلى التحريض على العنف. لكنها قامت لاحقا بإلغاء حظر بعض هذه الحسابات.

وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه إن “تويتر فتح الحسابات من جانب واحد رغم أوامر الحكومة”، وأضاف أن “تويتر وسيط ملزم بالامتثال لتوجيهات الحكومة”.

وزارة الشؤون الداخلية الهندية طالبت بتعليق ما يقرب من 250 حسابا على تويتر

وكان مسؤول حكومي قال لـ”رويترز” في وقت سابق إن وزارة الشؤون الداخلية الهندية طالبت بتعليق “ما يقرب من 250 حسابا على تويتر” التي يزعم أنها تنشر محتوى يهدف إلى إثارة العنف.

وقال المصدر بوزارة التكنولوجيا “المحتوى الذي يحتوي على وسم “مودي يخطط لإبادة المزارعين” #ModiPlanningFarmerGenocide تم نشره على تويتر، وكان يهدف إلى تأجيج المشاعر والكراهية وكان غير صحيح من الناحية الواقعية”.

وخيم عشرات الآلاف من المزارعين في ضواحي نيودلهي منذ شهور مطالبين بسحب القوانين الجديدة التي يقولون إنها تفيد المشترين من القطاع الخاص على حساب المزارعين.

وتنفي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ذلك، قائلة إن الإصلاحات تفتح فرصا جديدة للمزارعين.