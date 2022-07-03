الهند تتجه لجني حصيلة ضريبية بقيمة 12.7 مليار دولار على إنتاج النفط الخام

ستسهم ضريبة الأرباح المفاجئة على إنتاج النفط الخام محلّياً وصادرات الوقود بجني الحكومة الهندية لإيرادات قد تصل إلى تريليون روبية (12.7 مليار دولار)، وفقاً لوكالة “برس ترست”.

الرسوم الأخيرة التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ستساعد على تعويض معظم الإيرادات المفقودة من تخفيضات الضريبة على الوقود التي أُعلن عنها في مايو، حسبما نقلت وكالة الأنباء الهندية عن مسؤولين في الصناعة دون الإفصاح عن هويتهم.

انتاج النفط الخام

“برس ترست” أضافت أن الضريبة الجديدة على النفط الخام قد تدرّ إيرادات تبلغ 520 مليار روبية، بينما قد تصل مكاسب الضرائب على صادرات الوقود إلى 200 مليار روبية على الأقل، بحلول نهاية العام المالي في مارس 2023.

وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان صرحت في مايو بأن التخفيضات الضريبية على البنزين والديزل ستكلف الخزينة العامة للدولة تريليون روبية.

وكان من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المفقودة حوالي 840 مليار روبية خلال الشهور العشرة المتبقية من العام المالي الحالي، غير أن وكالة الأنباء الهندية أفادت أن ضريبة الأرباح المفاجئة ستسهم في سد 85% من هذا العجز.