الهند أرض الألوان المذهلة.. ندوة بالمركز المصري للتعاون الثقافي

سلوى عثمان يقيم المركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى، برئاسة الدكتور هشام مراد، رئيس العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، ندوة يشارك فيها المصورون الفوتوغرافيون: أشرف طلعت وأحمد هيمن وأيمن جمال الدين مؤسس نادي فيوفيندرز للتصوير، بالإضافة إلى منى عبد الكريم، يتحدثون فيها عن تجربتهم الفن



سلوى عثمان

يقيم المركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى، برئاسة الدكتور هشام مراد، رئيس العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، ندوة يشارك فيها المصورون الفوتوغرافيون: أشرف طلعت وأحمد هيمن وأيمن جمال الدين مؤسس نادي فيوفيندرز للتصوير، بالإضافة إلى منى عبد الكريم، يتحدثون فيها عن تجربتهم الفنية للتصوير بالهند.

تقام هذه الندوة على هامش معرض التصوير الفوتوغرافى، الذى افتتحه أمس الأول الكاتب الصحفى حلمى النمنم والسفير سانجاي باتاتشاريا سفير دولة الهند فى مصر، بالتعاون بين العلاقات الثقافية الخارجية ومركز مولانا أزاد الهندي تحت عنوان “ألوان الهند” للفنانة منى عبد الكريم، والذى يلقي الضوء على التنوع الثقافي الثري فى الهند، من خلال عدسة الفنانة، يضم المعرض مجموعة من الصور التي تسجل مشاهد من احتفالات أقيمت بمصر بمناسة عيد الألوان، والمعروف باسم “الهولي”، وكذلك الأشكال الفنية الكلاسيكية والمعاصرة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، ويعتبر معرض “ألوان الهند” هو معرض الفنانة الفردي الأول بعد العديد من المشاركات لها في معارض جماعية، كما نشرت لها العديد من الصور في الصحف والمجلات التي تم اختيار بعض منها لتتصدر أغلفة تلك المطبوعات، ومنى عبد الكريم هى المصور الرسمى لمهرجان “الهند على ضفاف النيل” الذي يعد بمثابة تظاهرة ثقافية تنظمها سفارة الهند سنويا.

وعن المعرض تقول مني إن الهند هي أرض الألوان المذهلة، التي ربما لن تجدها بمثل تلك القوة وتلك الدرجات في مكان آخر من العالم.

ومن جانبه، يقول سانجاي باتاتشاريا سفير الهند فى القاهرة، إن معرض “ألوان الهند” بمصر يمد جسور التواصل بين البلدين، ويستكشف أوجه التشابه الثقافي والاجتماعي بينهما، ويلقى الضوء على مواطن البهجة لدى الناس.

تقام الندوة اليوم الأربعاء 10 يناير2018 فى تمام السابعة مساءً، بمقر المركز.