الهندسية للصناعات البترولية تشارك فى تطوير مجمع الشركات بمسطرد

نسمة بيومى أسندت شركة «جى إس» الكورية، إلى الشركة الهندسية للصناعات البترولية والبتروكيماوية، أعمال التركيبات الكهربائية، وأجهزة القياس والتحكم، بمشروع تطوير مجمع الشركات البترولية بمسطرد. ووفقا لتقرير حصلت «المال» على نسخة منه؛ يتضمن نطاق عمل الشركة الهندسية للصناعات البتر

نسمة بيومى

أسندت شركة «جى إس» الكورية، إلى الشركة الهندسية للصناعات البترولية والبتروكيماوية، أعمال التركيبات الكهربائية، وأجهزة القياس والتحكم، بمشروع تطوير مجمع الشركات البترولية بمسطرد.

ووفقا لتقرير حصلت «المال» على نسخة منه؛ يتضمن نطاق عمل الشركة الهندسية للصناعات البترولية والبتروكيماوية، تنفيذ أعمال التركيبات وإنشاء نظام الطاقة الرئيسى وشبكة الأرضى الرئيسية، ونظام الإنارة، والقياس والتحكم ، والاتصالات، وكشف الحريق.

ولفت التقرير إلى أن الشركة تنفذ مهام عملها فى المشروع بأسرع وقت، تمهيدا لإنجازه طبقا للجدول المتفق عليه مع الشركة الكورية.

ويعد المشروع أحد مشروعات التكرير الجديدة فى مصر، ويوفر منتجات بترولية ذات جودة وكفاءة عالية، وهو نموذج للمشروعات صديقة البيئة، وذو معايير عالية من الكفاءة فى الأداء البيئى باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا الحديثة.

ويستخدم المشروع تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت الذى ينتجه معمل القاهرة للتكرير، وتحويله لمنتجات عالية القيمة، يحتاجها السوق المحلية، ويوفر جانبا من استيرادها يبلغ من 30 إلى %50 من السولار والبنزين المستورد.

وتتضمن منتجات الشركة المصرية للتكرير وقود الديزل، بمواصفات الجودة الأوروبية، ووقود الطائرات النفاثة، والكيروسين، وزيت الوقود، والكبريت، والفحم، والنافتا.