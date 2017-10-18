الهندسية للسيارات تفتح باب الحجز على طرازي 718 GTS الجديدين

طرح الطرازين رسمياً يناير المقبلشريف عيسىتستعد الشركة الهندسية للسيارات SMG، وكلاء بورش فى مصر، لطرح طرازى 718 GTS، وهما 718 Boxster GTS، و 718 Cayman GTS الجديدين، رسمياً فى نهاية يناير من العام المقبل، بعد أن قررت فتح الطلب عليها اليوم، الأربعاء.وصعدت العلامة الألمانية الرياضية الفارهة من م

طرح الطرازين رسمياً يناير المقبل

شريف عيسى

تستعد الشركة الهندسية للسيارات SMG، وكلاء بورش فى مصر، لطرح طرازى 718 GTS، وهما 718 Boxster GTS، و 718 Cayman GTS الجديدين، رسمياً فى نهاية يناير من العام المقبل، بعد أن قررت فتح الطلب عليها اليوم، الأربعاء.

وصعدت العلامة الألمانية الرياضية الفارهة من مستوى كل من 718 Boxster GTS، و 718 Cayman GTS ثنائى المقاعد، ومحرك السيارتين يصل إلى 365 حصاناً، بفضل اعتماد أنبوب سحب هواء جديد وشاحن توربو معزز بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 2.5 لتر.

واتجهت بورش العالمية لزيادة قوة محرك السيارتين بمقدار 15 حصاناً عن طرازى 718S الحاليين، وبنحو 35 حصاناً عن طرازي GTS السابقين، على أن تتوافر السيارتان بنوعين من علب التروس الأولى يدوية من 6 سرعات، والثانية بنظام PDK، بقابضين اختياري.

يبلغ عزم الدوران الأقصى في طرازي GTS 430 نيوتن – متر، مما يوفّر تسارعاً أفضل، ونتيجة ذلك تتسارع من وضع السكون إلى 100 كم / الساعة فى غضون 4.1 ثانية وصولاً إلى السرعة القصوى والتى تبلغ 290 كم/ الساعة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مصلحة الجمارك عن منفذ الأسكندرية الجمركى، تمكنت الهندسية للسيارات SMG، من الإفراج عن 31 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الحالى.

وتعد SMG الوكيل الحصرى لعدد من العلامات التجارية والتى من أبرزها بورش، وسكانيا لوسائل النقل من شاحنات وأتوبيسات، كما أنها الوكيل الحصرى لموتوسيكلات هارلى ديفيدسون، بالإضافة إلى عدد من الوكالات الخاصة بقطع الغيار.