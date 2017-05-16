الهندسية للسيارات تستدعي كارييرا وبوكستر لعيوب في الصناعة

أحمد شوقيقال مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك إن الجهاز قام بالتنسيق مع الشركة الهندسية للسيارات SMG الوكيل الحصري لسيارات "بورش" في مصر لاستدعاء 4 سيارات من طرازي "كارييرا" و"بوكستر".وأوضح المصدر أن الاستدعاء يشمل سيارتين من طراز بورش كارييرا911 موديل 2016- 2017؛ بغرض فحص مسمار تثبيت حزام الأمان

أحمد شوقي

قال مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك إن الجهاز قام بالتنسيق مع الشركة الهندسية للسيارات SMG الوكيل الحصري لسيارات “بورش” في مصر لاستدعاء 4 سيارات من طرازي “كارييرا” و”بوكستر”.

وأوضح المصدر أن الاستدعاء يشمل سيارتين من طراز بورش كارييرا911 موديل 2016- 2017؛ بغرض فحص مسمار تثبيت حزام الأمان بالقائم الأوسط للسيارة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع الوكيل أيضًا بخصوص استدعاء سيارتين؛ إحداهما من طراز كارييرا إس 911 موديل 2017 والثانية من طراز بوكستر؛ موديل 2017؛ لوجود إمكانية لانفصال مسامير ربط أنابيب الوقود بسبب التصدع الناتج عن التآكل والإجهاد.

وانتهت الشركة في وقت سابق من تنفيذ أعمال الفحص لعدد 105 سيارة من طرازا كايين موديلات (2011-2016) بموجب استدعاء تم خلال عام 2016؛ بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك؛ لفحص إحدى حلقات التثبيت في دعامة تحميل الدواسات للتأكد من إحكام غلقها وتصحيح وضعها إذا لزم الأمر.