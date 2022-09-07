الهندسية للسيارات تحذر من قطع الغيار المقلدة

حذرت الشركة الهندسية للسيارات للسيارات SMG وكلاء سيارات بورشه، ودرجات هارلى دايفيدسون، وشاحنات سكانيا، والعديد من شركات قطع الغيار العالمية وعلى رأسها BOSCH الألمانية، من اللجوء إلى استخدام قطع الغيار المقلدة التى قد تتسبب فى كثير من حوادث السيارات، مؤكدة أهمية استخدام القطع الأصلية المعتمدة من الشركات العالمية المنتجة لها.

جاء ذلك على هامش الندوة التى نظمتها الشركة الهندسية للسيارات مع مجموعة (بوش– Bosch) الألمانية، المتخصصة فى إنتاج قطع غيار السيارات وغيرها من المنتجات، والتى تم على هامشها إطلاق شمعة احتراق (بوجيه) Bosch الجديدة التى حملت تسمية BOSCH EV والتى تستهدف تحسين أداء محركات الاحتراق الداخلى.

قال إبراهيم غطاس، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للسيارات للسيارات SMG، إن شبكات التوزيع أسهمت فى نمو حجم أعمال الشركة فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يتعلق بمختلف العلامات التجارية التى تستحوذ على وكالتها أو حق توزيعها، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع فى السوق المحلية.

وأوضح محمود صبرى، مدير التسويق الإقليمى لشمال وغرب أفريقيا لمجموعة بوش، أن حجم التعاملات مع الشركة الهندسية للسيارات ارتفع بنحو %1900 منذ انطلاق الشراكة بين الطرفين عام 2018 وحتى الآن، معتبرًا أن السوق المحلية واعدة ومليئة بفرص النمو والاستثمار.

وأكد أن بوش العالمية لم تكن مجرد مورد لقطع الغيار إلى مصر، ولكنها اهتمت بمحور الاستثمار المباشر عبر فتح مكتب لها بالقاهرة وتوسيعه لاحقًا ليكون مكتبها الإقليمى الذى يخدم العديد من الأسواق فى المنطقة، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى أفريقيا بشكل عام يحمل الكثير من فرص النمو والتوسع.

ولفت صبرى إلى أن الاستثمار فى مصر ساعد الشركة فى ضمان استمرارية دخول قطع الغيار عبر المنافذ الجمركية فى الوقت الذى تشتكى فيه كثير من الشركات من صعوبة هذه العملية فى ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن فريق التسويق بمكتب القاهرة الإقليمى مسئول عن شمال وغرب أفريقيا، على نحو يكشف أهمية السوق المصرية بالنسبة لبوش العالمية، مشيرًا إلى تخطيط الشركة للتوسع فى استثماراتها بمصر خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن شبكة التوزيع الخاصة بالشركة الهندسية أسهمت فى تطور أعمال بوش العالمية فى مصر.

وأشار مدير التسويق الإقليمى لشمال وغرب أفريقيا لمجموعة بوش، إلى أن حجم أعمال المجموعة عام 2021 فى مختلف الأسواق العالمية بلغ نحو 78,7 مليار يورو بكافة القطاعات التى تعمل بها، سواء قطع الغيار أو الأجهزة المنزلية، موضحًا أن سوق قطع الغيار استحوذ على ما يزيد عن 58% بقطاع السيارات، فيما يبلغ عدد الموظفين نحو 403 آلاف عامل يعملون بأكثر من 440 مكتب تمثيل وشركة بعدد 60 دولة، ومن بين هذه العمالة يوجد 38 ألف مبرمج لدى شركة بوش العالمية.

وأضاف أن قارة أوروبا تستحوذ على نحو %52 من أعمال مجموعة بوش، فيما بلغت نسبة دول شرق آسيا والصين وأفريقيا نحو %31، بينما بلغت الحصة %16 للأمريكتين الشمالية والجنوبية.

وأشار إلى أن بوش تحرص على التطوير المستمر فى منتجاتها مما ساعدها فى تسجيل أكثر من 900 براءة اختراع بمجالات تكنولوجيا تطوير قطاع السيارات، وخاصة ببرامج التشغيل Soft Ware بفارق كبير عن أقرب المنافسين، والذى بلغت عدد براءاته نحو 500 براءة فقط.

أكد المهندس ميشيل ألبير، مدير التدريب والتطوير بالشركة الهندسية للسيارات SMG ، حرص الشركة على تطوير المهارات الفنية للمتعاملين بمجال خدمات ما بعد البيع، ومساعدة شبكات التوزيع فى هذا الصدد عبر تدريب الفنيين التابعين لهم فى أكاديمية SMG، والتى تهدف لرفع المهارات الفنية خاصة للفنيين الجدد المنضمين إليها.

وقال المهندس مايكل ماهر، مدير القطاع التجارى بالشركة الهندسية للسيارات، إن الشركة عملت على تطوير أعمالها عبر الاستثمار فى شبكة التوزيع، مما ساعد الشركة فى النهوض بحجم أعمالها فى مصر.

ورغم أن النشاط الرئيسى للشركة الهندسية يتركز فى مجال السيارات، تستثمر الشركة أيضًا فى مجالات التطوير العقارى والأدوية والتعليم، وذلك إلى جانب شراكتها فى مرسيدس بنز مصر لسيارات الركوب، وفق الموقع الإلكترونى للشركة، كما تعمل شركة بوش الألمانية فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية.

وتمشيًا مع التوجهات العالمية والمحلية بالاعتماد أكثر على الطرازات منخفضة أو عديمة الانبعاثات، قام وكيل سيارات بورش فى مصر فى وقت سابق بتوفير موديلات هايبرد تعمل بالبنزين والكهرباء فى مصر مثل بورش باناميرا عبر 6 فئات مختلفة، وبورش كايين، التابعة لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUVs.

كما افتتحت شركة الهندسية للسيارات مركزًا جديدًا للعلامة الألمانية الرياضية بورش فى منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بتجهيزات وبنية تحتية قابلة لاستقبال موديلاتها وسياراتها الكهربائية بالكامل، كما أنها تقوم بتدشين نقاط لشحن السيارات الكهربائية بمراكزها الجديدة.

وظهرت سيارات بورش تايكان للمرة الأولى على الساحة العالمية كأول سيارة كهربائية بالكامل تتبع العلامة الألمانية الرياضية الفاخرة فى عام 2015، كنموذج تجريبى يحمل اسم Mission E خلال فاعليات معرض فرانكفورت للسيارات. وفى سبتمبر 2019، كشفت شركة بورش الأم النقاب عن تايكان لتمثل أولى سياراتها الكهربائية بالكامل أمام الجمهور، عبر خيارين وهما: تايكان توربو، وتايكان توربو إس، بخيارين من المحركات، حيث يتوافر بالأولى محرك بقوة 680 حصانًا، والثانية 761 حصانًا، ويتمكن كلا الطرازين من تخطى مسافة أكثر من 410 كيلومترات فى الشحنة الواحدة.

وتستفيد سيارات بورش من تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة المنصوص عليها فى اتفاقية الشراكة الأوروبية، والتى دخلت حيز التنفيذ مطلع 2019 بإلغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، وهى الإعفاءات التى قام على إثرها الوكلاء بالإعلان عن تخفيضات سعرية آنذاك.