«الهندسية للحاويات» تتعامل مع 20 ألف حاوية سنويا عبر تحديث إمكانياتها

أعلنت الشركة الهندسية للحاويات ” التابعة لرجل الاعمال مروان السماك “، عن تعاملها سنويا مع قرابة 20 ألف حاوية، وهو ما يعد إنجازا غير مسبوق بين شركات الشحن والتفريغ والتخزين في نطاق الموانئ المصرية.

وأكد مصدر مسئول بالشركة فى الإسكندرية، عن زيادة قدرة الشركة بالتعامل مع تلك الكميات نتيجة تدعيمها بأحدث المعدات العاملة في هذا النشاط، علاوة على حصولها مؤخرا على المعيار الدولي الخاص بالسلامة والصحة المهنية ( أيزو 45001 )، والذي يعني وجود نظام خاص لإدارة الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة.

وكان المهندس مروان السماك نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ورئيس شركة «الهندسية للحاويات»، قد كشف في تصريحات سابقة لـ” المال ” عن قيام شركته بزيادة أسطولها من 50 شاحنة إلى 70 شاحنة مؤخرا، وذلك بتكلفة تصل إلى قرابة 25 مليون جنيه، وذلك فى إطار زيادة حجم الطلب على النقل البرى خلال الفترة الأخيرة .

يذكر أن الشركة الهندسية للحاويات بدأت نشاطها فى عام 1993 برأس مال إجمالى يقدر بـ 5 ملايين جنيه، ليصل فى 2013 إلى 100 مليون جنيه.

وقامت الشركة مؤخرا بعمل حفل توزيع جوائز مسابقة اللواء محمود السماك مؤسس الشركة الهندسية للحاويات، لشباب وكلاء الشحن ٢٠٢٢، مؤخرا فى الإسكندرية بحضور مهندس مروان السماك، بالتعاون مع شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي عن اللواء محمود السماك والذي ساهم في إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات.

فاز المتسابقون الثلاثة بجائزة منحة دبلومة “الفياتا” بالأكاديمية العربيه للعلوم والتكنولوجيا مدفوعة بالكامل، الخاصة بقطاع النقل الدولي واللوجستيات، دعما وتشجيعا لهم لتحقيق أولى خطوات نجاحهم فى المجال، استكمالا لرؤية لواء محمود السماك.

كما تم اختيار أفضل 3 أبحاث فى نشاط مُرحلى البضائع، على أن يتم تقديم الحائز على المركز الأول لأفضل بحث إلى مسابقة تنظمها منظمة الفياتا العالمية.

كما شاركت الهندسية للحاويات في مشروع تفريغ طواحين الهواء بميناء الأدبية فى محافظة السويس، ومشروع باخرة طواحين الهواء بعدد ٦ قطع فى ميناء الإسكندرية.