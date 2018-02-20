الهندسية لصناعة السيارات تستهدف تنفيذ مصنع أتوبيسات بـ37.4 مليون جنيه

المال - خاص عقدت الشركة الهندسية لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، اليوم الثلاثاء، جمعيتها العامة لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019، برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف رئيس القابضة. وتقدمت الشركة بخطط مالية طموحة، حيث تتوقع تنفيذ 250 أتوبيسا



المال – خاص

عقدت الشركة الهندسية لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، اليوم الثلاثاء، جمعيتها العامة لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019، برئاسة اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف رئيس القابضة.

وتقدمت الشركة بخطط مالية طموحة، حيث تتوقع تنفيذ 250 أتوبيسا بشركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة و100 جرار لشركات نقل البضائع، خلال العام المقبل.

وبحسب بيان للشركة القابضة، فإنه تمت مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وفى حضور أعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات وتم اعتماد هذه الموازنة، وتستهدف الهندسية لصناعة السيارات خطة استثمارية بمبلغ 37.4 مليون جنيه لتنفيذ مصنع الأتوبيس وتأمين بيئة العمل، إيرادات متوقعة قيمتها 1.1 مليار جنيه.