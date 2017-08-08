الهناجر يستعد لمسافر ليل

سلوى عثمان يستعد مسرح الهناجر لتقديم العرض المسرحي "مسافر ليل" على خشبته، خلال الفترة المقبلة، حيث تقام حاليًّا البروفات الأولية لفريق العمل، بعد الحصول على كل الموافقات الإدارية. أكد مخرج العرض محمود فؤاد أن هذا العرض ظل حلمًا يراوده طوال 5

سلوى عثمان



يستعد مسرح الهناجر لتقديم العرض المسرحي “مسافر ليل” على خشبته، خلال الفترة المقبلة، حيث تقام حاليًّا البروفات الأولية لفريق العمل، بعد الحصول على كل الموافقات الإدارية.





أكد مخرج العرض محمود فؤاد أن هذا العرض ظل حلمًا يراوده طوال 5 سنوات، لكن الروتين الإداري حال دون تقديمه، إلى أن وافق الفنان محمد دسوقي، مدير مركز الهناجر، على تقديمه وقام بإنهاء كل التصاريح الإدارية اللازمة والحصول على موافقة ابنته ليخرج العرض إلى النور.

ومن المقرر أن يقدم العرض برؤية تشكيلية وإخراجية وعناصر سينوغرافية مختلفة عما هو متعارف عليه لتقديم هذا النص المسرحي.

وأشار محمد دسوقي، مدير مركز الهناجر للفنون، إلى أنه تحمس كثيرًا لتلك المسرحية، خاصة أن هذا النص المسرحي يعد من أهم ما كتب الراحل صلاح عبد الصبور في تاريخ المسرح العربي، وأضاف أنه يراهن على أن العرض سيجذب الجمهور سريعًا لمشاهدته.

“مسافر ليل” بطولة علاء قوقة، صفوت الغندور، حمدي عباس، إنتاج مركز الهناجر للفنون، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقى محمود وحيد، مكياج ماثيو فكري، مصممو ديكور مساعدون مينا رضا، محمد عبد الحميد، ولاء رفعت، مارينا عماد، تصميم دعاية وإعلان أحمد مصطفى، مساعد مخرج كريم لطفي، مساعد مخرج ثان مارتينا رءوف وبسنت أشرف، مخرجان منفذان محمود عبد العزيز ومحمد زكي، ديكور وإخراج محمود فؤاد.