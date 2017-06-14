الهلباوى فى ليلة إنشاد رمضانية على المكشوف بالأوبرا

ولاء البريمجموعة من المدائح والابتهالات الدينية يقدمها المنشد على الهلباوى ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا على المسرح المكشوف وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو منها أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، قل لمن، قل للمليحة وأنا سميتك الجنة، بالإضافة إلى مجموعة من القصائد الصوف

ولاء البري

مجموعة من المدائح والابتهالات الدينية يقدمها المنشد على الهلباوى ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا على المسرح المكشوف وذلك فى التاسعة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو منها أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، قل لمن، قل للمليحة وأنا سميتك الجنة، بالإضافة إلى مجموعة من القصائد الصوفية التى اشتهر بأدائها.

الجدير بالذكر أن المبتهل والمنشد على الهلباوى من مواليد عام 1977 بمحافظة القليوبية وهو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى, بدأ الغناء وعمره 17 عاما فى فرقة ” الهلباوى ” ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والانشاد، انضم إلى مجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى, قدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية فى مصر ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة .