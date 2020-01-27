الهلال السوداني يعترض رسميا على حكم مباراة الأهلي في أبطال أفريقيا

أصدر نادي الهلال السوداني بيانا اعترض فيه على تعيين المغربي رضوان جيد حكما لمباراته ضد الأهلي في ختام مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يحل ضيفًا على الهلال في الأول من فبراير المقبل، وهو يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10…

أصدر نادي الهلال السوداني بيانا اعترض فيه على تعيين المغربي رضوان جيد حكما لمباراته ضد الأهلي في ختام مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على الهلال في الأول من فبراير المقبل، وهو يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلفه الفريق السوداني والنجم الساحلي 9 نقاط ثم بلاتينيوم بنقطة واحدة.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة فقط من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، رفقة النجم الساحلي الذي يبدو تأهله قريب، إذ سيلعب مباراته الأخيرة أمام بلاتينيوم “متذيل المجموعة” في تونس.

وجاء بيان الهلال السوداني كالتالي:

يبدي مجلس إدارة نادي الهلال امتعاضه الشديد إزاي التجاهل الذي أظهره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تعيين الحكم المغربي السيد “رضوان جيد” للمباراة الحاسمة أمام النادي الأهلي المصري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وإذ يبدي نادي الهلال آسفه لهذا الإصرار غير المبرر على تعيين هذا الحكم، لما حمل من ظلم واضح وإضرار ملموس بسلامة المنافسة وما ترتب عليه من عواقب قد تضر نادي الهلال.

ويؤكد مجلس الإدارة بأنه قد رفع احتجاجا للاتحاد الإفريقي إزاي قرار إسناد المباراة لهذا الحكم، مطالبا بإصدار قرار بشأنه قبل موعد مواجهة الأهلي المصري.