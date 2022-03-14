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الهلال الأحمر يقيم أول مركز خدمة إغاثة على (معبر سيريت)

أقام فريق الهلال الأحمر المصري الإغاثي الدولي الثاني إقامة أول مركز خدمة إغاثية مصرية على معبر "سيريت" عند الحدود الرومانية الأوكرانية، بالتنسيق مع الصليب الأحمر الروماني. ويستهدف وجوده ليكون نقطة استقبال للمصريين النازحين من أوكرانيا باتجاه رومانيا تمهيدا لعودتهم إلى…

أماني العزازي 10:26 م, الأثنين, 14 مارس 22 10:26 م, الأثنين, 14 مارس 22

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أقام فريق الهلال الأحمر المصري الإغاثي الدولي الثاني إقامة أول مركز خدمة إغاثية مصرية على معبر “سيريت” عند الحدود الرومانية الأوكرانية، بالتنسيق مع الصليب الأحمر الروماني.

ويستهدف وجوده ليكون نقطة استقبال للمصريين النازحين من أوكرانيا باتجاه رومانيا تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن.

وجرى تجهيز هذه النقطة الإغاثية بمعرفة فريق الإغاثة الدولي المصري وبمساعدة متطوعين مصريين مقيمين في رومانيا تم تكثيف تدريبهم وتأهيلهم لهذا الغرض.

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وهذا وتقدم هذه النقطة الحدودية ذات الصبغة المصرية الخالصة خدمات متعددة للعابرين من المصريين والعرب عبر الحدود من أهمها: تقديم الإسعافات الأولية للحالات التي تتطلب ذلك، وتقديم الدعم النفسي للعابرين، علاوة على توفير خدمات الاتصال بين العابرين وأسرهم في موطنهم الأصلي، فضلا عن توفير الوجبات الغذائية السريعة لهم، وتزويد غير القادرين منهم بما يلزم من نفقات انتقالهم إلي مطار العاصمة بوخارست فضلا عن تذليل جميع العقبات اللوجستية لهم.

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وفي ذات الإطار يحظى الهلال الأحمر المصري بدعم ومعاونة من جمعية الصليب الأحمر الروماني التي تقدم التسهيلات اللازمة والدعم في هذا الشأن .

يأتي هذا الجهد المبذول تنفيذا لتوجيه القيادة السياسية الحريصة على متابعة الأزمة فور بدايتها ودعمها وبقوة لكافة الجهود المتواصلة للتخفيف من وقع الأزمة الأوكرانية والحد من تأثير تبعاتها على المصريين النازحين من أوكرانيا، كما تحظى جهود جمعية الهلال الأحمر المصري بدعم كبير من وزارة التضامن الاجتماعي التي تضع كافة إمكاناتها لتذليل العقبات وإجراء كافة التسهيلات لهذا الغرض.

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بقلم أماني العزازي

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