الهلال الأحمر يقدم خدمات متنوعة لـ97 دار رعاية مسنين بالمحافظات

تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، واستكمالًا لجهود الهلال الأحمر المصري للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجدّ، والحد من آثارها على الفئات الأَوْلى بالرعاية، أجرى الهلال الأحمر المصري حملة موسعة على دُور رعاية المسنين في مختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك لتقديم خدمات مختلفة.

وقامت الحملة بزيارة 97 دار رعاية مسنّين فى مختلف محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي المستفيدين منها ما يقرب من 3700 مستفيد، حيث قامت الحملة بإجراء الكشف الطبي على المسنين بالدُّور، بالإضافة إلى توزيع حقائب النظافة الشخصية للنزلاء والعاملين بها، فضلًا عن تقديم ندوات للتوعية الصحية عن فيروس كورونا للنزلاء والعاملين.

يأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.