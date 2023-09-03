«الهلال الأحمر» يقدم أكثر من 3500 خدمة إنسانية وصحية منذ بدء الأزمة السودانية (صور)

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري قدم منذ بدء الأزمة السودانية حتى الآن في نقطة الخدمات الإنسانية ما يزيد على 3500 خدمة، شملت الكشوفات الطبية وخدمات السفر.

وتمثلت أبرز التخصصات الطبية “نساء/أطفال/باطنة/ وصرف الأدوية المجانية”، وسيقوم الهلال الأحمر المصري بزيادة عدد القوافل الطبية بالتعاون مع المبادرات المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري نقطة الخدمات الإنسانية للهلال الأحمر المصري أمام محطة أسوان للسكك الحديدية، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها لمحافظة أسوان.

واطلعت وزيرة التضامن على الخدمات التي تقدمها النقطة لكافة المستفيدين سواء من المصريين أو الوافدين، حيث استمعت لآراء المستفيدين في الخدمات التي تقدمها النقطة الإنسانية.

وأشادت بدور الهلال الأحمر المصري وتنوع الخدمات المقدمة ميدانيًا في مناطق تجمع المستفيدين أو من خلال المراكز الإنسانية الحدودية، وكذلك الدور الكبير الذي يقوم به متطوعو الهلال الأحمر المصري .

وتقع نقطة الخدمات الإنسانية أمام منطقة الخدمات الرئيسية لمحافظة أسوان، حيث تقدم النقطة خدمات لكافة المستفيدين من خدمات طبية ولوجستية وتسهيل السفر للمستحقين، ووقع الاختيار على هذه المنطقة لاعتبارها المركز الرئيسي والوجهة الأخيرة لكافة العائدين من الحدود سواء المصريين أو السودانيين.

وتقوم هذه النقطة باستكمال كافة الخدمات الإغاثية للعائدين من المعبر “توفير تذاكر للمواصلات سواء قطارات / أتوبيسات”، وكذلك الخدمات الطبية سواء للمسافرين أو المقيمين من السودانيين والمجتمعات المستضيفة، وتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقادة المجتمعين لتقديم الخدمات في مقر العيادات المتنقلة.