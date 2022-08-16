الهلال الأحمر يرفع درجة الاستجابة القصوى منذ حادث حريق كنيسة أبو سيفين

يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم كافة الخدمات الإنسانية لأسر الضحايا والمصابين جراء حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة الذي وقع يوم الأحد الماضي، حيث رفع الهلال الأحمر المصري منذ الساعات الأولي لوقوع الحادث درجة الاستجابة القصوى، وقام بنشر فرق الاستجابة للطوارئ والفرق المتخصصة في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لتقديم الخدمات الإنسانية لأهالي الضحايا والمصابين من الحادث.

ودفع الهلال الأحمر المصري بـ3 فرق متخصصة في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي بأماكن توجيه الحالات المصابة والوفيات بمستشفى العجوزة وإمبابة العام، وذلك من أجل تقديم المساندة النفسية لهم ولذويهم جراء مصابهم الأليم، بجانب تقديم المواد الإغاثية كالمياه للمرافقين بالمستشفيات، وتم توزيع حقائب النظافة الشخصية لجميع المصابين بالمستشفيات.

كما شارك فريق الطوارئ بالهلال الأحمر بحضور القداس الجنائزي على الضحايا بكنيسة العذراء مريم بمنطقة الوراق لتقديم خدمات الإسعافات الأولية.

وكاستجابة فورية للحادث، قام الهلال الأحمر المصري بتفعيل صندوق الدعم في حالات الطوارئ، وذلك من أجل تقديم خدمات لأهالي الضحايا، وكذلك المصابين في مجالات الصحة النفسية والدعم النقدي، وذلك من أجل وضع تدخلات خاصة بالصحة النفسية على المدى البعيد لضمان عودة المصابين إلى حياتهم الطبيعية وتخفيف المعاناة على أسر الضحايا، ومازالت الفرق المتخصصة مستمرة في تقديم الخدمات لأهالي الضحايا.