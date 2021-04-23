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«الهلال الأحمر» يجري أكبر عملية تعقيم للمساجد في 10 محافظات

في إطار تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا
مدحت إسماعيل 7:55 م, الجمعة, 23 أبريل 21 7:55 م, الجمعة, 23 أبريل 21

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تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أجرت جمعية الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الجمعة، أكبر عملية تعقيم لكبرى المساجد في 10 محافظات، في إطار تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وتضمنت عملية التعقيم صباح اليوم في القاهرة والجيزة مساجد يوسف الصحابي، و نوري خطاب، والسلام، وفاطمة الشربتلي، والرحمن، والأشراف، والسيدة نفيسة، والرحمن الرحيم، و النور، والفتح، وسيدنا الحسين، والأزهر الشريف، والمحمودية، والسيدة زينب، والخازندار، وعمرو بن العاص، وعمر مكرم، ومصطفى محمود، وأسد بن الفرات، والاستقامة، وجامع الحصري.

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كما تم تعقيم كبرى المساجد في كفر الشيخ، المنوفية، الدقهلية، المنيا، الاسماعيلية، الأسكندرية، الوادي الجديد وأسيوط.

ومن المقرر أن يطلق الهلال الأحمر المرحلة الثانية من تعقيم المساجد الاسبوع المقبل لتضم كبرى المساجد في كل محافظات الجمهورية.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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