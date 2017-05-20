الهلال الأحمر المصري يعد قافلة إغاثية لقطاع غزة

أحمد صبرىقالت الدكتورة مؤمنة كامل، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري: إنهم يعدون قافلة إغاثية لسكان قطاع غزة المحاصر على أن يتم عبورها معبر رفح فى أقرب موعد تقرره الحكومة.وأوضحت كامل فى تصريح خاص لـ"المال" أن تلك المساعدات الإغاثية لن تسلم الى حكومة حماس وإنما للهلال الأحمر الفلسطينى والذى بدوره س

أحمد صبرى

قالت الدكتورة مؤمنة كامل، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري: إنهم يعدون قافلة إغاثية لسكان قطاع غزة المحاصر على أن يتم عبورها معبر رفح فى أقرب موعد تقرره الحكومة.

وأوضحت كامل فى تصريح خاص لـ”المال” أن تلك المساعدات الإغاثية لن تسلم الى حكومة حماس وإنما للهلال الأحمر الفلسطينى والذى بدوره سيوزع تلك المساعدات حسب الاحتياجات، مشيرة إلى أن منظمة الهلال الأحمر الفلسطينى واحدة فى غزة ورام الله والقدس.

وأكدت رئيس الهلال الأحمر المصرى أن القافلة ستشمل أدوية أساسية، ومواد إغاثية وأطعمة، مشددة أن هذا الدور هو إنسانى وليس له دور بالسياسة.