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«الهلال الأحمر المصري» تواصل إغاثة الطلاب النازحين من أوكرانيا

يعمل الفريق الثاني في دولة بولندا بالتوازي مع الفريق الأول في دولة رومانيا
هاني جميعي 6:51 م, السبت, 12 مارس 22 6:51 م, السبت, 12 مارس 22

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عملت جمعية الهلال الأحمر المصري على تفعيل دور فريق الإغاثة الدولي الثاني لمواصلة تقديم الجهود الإغاثية في دول الجوار الأوكراني، إذ يعمل الفريق الثاني في دولة بولندا بالتوازي مع الفريق الأول في دولة رومانيا.

وبدأ الفريق الثاني من خلال متطوعي الهلال الأحمر المصري في دولة بولندا بالتنسيق مع السفارة المصرية والجاليات المصرية بتجهيز وسائل المواصلات اللازمة لنقل الطلاب المصريين النازحين من أوكرانيا عبر حدود بولندا لتقلهم إلى المطار، حيث كانت في انتظارهم الطائرة المصرية القادمة لإعادتهم إلى بلدهم سالمين .

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وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري أن الجهود مستمرة لدعم كافة المضارين من تلك الأزمة انطلاقا من الدور الإنساني للجمعية والتي تلتزم بالحيادية وعدم التمييز في تقديم خدماتها الإغاثية بكل أشكالها في وقت الأزمات، حيث تجري بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعم من دولة رئيس  مجلس الوزراء.

الهلال الأحمر نفذ عدة تدخلات داخليا وخارجيا

الجدير بالذكر أنه ومنذ اندلاع تلك الأزمة قام الهلال الأحمر المصري – باعتباره عضوًا في لجنة الأزمات بمجلس الوزراء – بتنفيذ عدة تدخلات على الصعيدين الداخلي والخارجي بدأت بمحاولة التواصل مع المصريين العالقين بأوكرانيا ومحاولة تقصي أحوالهم وتقديم خدمات الدعم النفسي لهم والاطمئنان على المصابين منهم ومحاولة طمأنة ذويهم في مصر، تلا ذلك استقبال متطوعيه للطلاب العائدين إلي مصر في مطار القاهرة وتقديم الدعم النفسي وإعادة الروابط الأسرية لمن فقد بيانته منهم، وأعقب ذلك سفر فرق الإغاثة الدولية المصرية التابعة للهلال الأحمر المصري إلى دولة رومانيا .

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وتأتي فكرة الاستعانة بمتطوعين للهلال الأحمر المصري على المستوى الدولي مستوحاة من فكرة نفذها الهلال الأحمر المصري في أزمة كورونا  بتكوين ( متطوع في كل شارع ) للوصول إلى تقديم الخدمات اللازمة إبان أزمة كورونا من خلال المجتمع القريب من الناس إذ قام المتطوع المصري في دولة بولندا رضا السيد  بقيادة فريق من المتطوعين تمكن من نقل 41 مصريا وأسرهم إلى مطار العاصمة البولندية وارسو والمشاركة في تسهيل الإجراءات الزمة لعودتهم إلى أرض الوطن فضلا عن تقديم خدمات الدعم النفسي اللازم لهم، وقامت السفارة المصرية في بولندا بتسهيل المهمة .

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بقلم هاني جميعي

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