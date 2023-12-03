الهلال الأحمر المصرى : معبر رفح استقبل 236 طائرة مساعدات إغاثية لقطاع غزة

قال الدكتور رامي الناظر، رئيس الهلال الأحمر المصري، إن معبر رفح استقبل خلال الفترة الماضية 236 طائرة مساعدات إغاثية لقطاع غزة، تم إرسالها من 33 دولة ومنظمة دولية، مشيرا إلى أنها تضمنت 43 ألف طن من المساعدات.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم نظمته سفارة الصين بالقاهرة بالتعاون مع الهلال الأحمر للإعلان عن تقديمها مساعدات لصالح أهل القطاع، إن هناك 2579 شاحنة تم إدخالها للقطاع تحمل مواد إغاثية ومساعدات خلال الفترة الماضية.

ودعا جميع الدول لإرسال مزيد من شاحنات المساعدات لقطاع غزة لاسيما أنه يعاني نقصا شديدامن الأدوية والغذاء.

يأتي ذلك فيما استؤنف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث بعد توقفه في هدنة إنسانية لمدة 7أيام جرى خلالها تسليم رهائن إسرائيليين لدى حركات المقاومة الفلسطينية والإفراج عن أسرى فلسطينين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ولفت”الناظر” إلى أن مؤسسة الهلال الأحمر تنسق مع الدول والمؤسسات المختلفة التي ترسل المساعدات ويدخلها لقطاع غزة كما يساعد على فرز وتغليف تلك المساعدات.