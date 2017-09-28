الهلالي القابضة للاستثمار تعتزم افتتاح فروع في 4 دول

خاص



تخطط شركة أموال وأعمال الإستشارية، التابعة لمجموعة الهلالي القابضة للإستثمار، للتوسع الخارجي، عبر افتتاح 4 فروع في 4 دول.



وأوضح سامي الهلالي رئيس مجلس إدارة المجموعة أن هذا سيتم في الربع الأخير من العام الحالي، بكل من دول كندا وتركيا والإمارات والبحرين.



وتعمل شركة “أموال وأعمال” في مجال الاستشارات الإدارية والمالية والاستثمارية والجودة وبحوث التسويق والصيرفة الإسلامية، وتقدم خدماتها للهيئات والمؤسسات الحكومية، والخاصة وقطاع البنوك.



من ناحية أخرى، طالب “الهلالي” – خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة تكريمه من الملتقى القانوني العربي للمحامين الشباب، الذي انعقد، أمس الخميس – بإنشاء محكمة عدل عربية تعمل على حل المنازعات الدولية بين المستثمرين ورجال المال والأعمال، مؤكدا أنها ستخدم آفاق التنمية المختلفة للدول العربية.



وتأسست مجموعة الهلالي في عام 2006 ومقرها في العامصة اليمنية صنعاء، وتمتلك حصصاً في عدد من الشركات العاملة بالقطاعات الصناعية والتجارية والتجزئة والعقارات والانشاءات، وكذلك الخدمات المالية والطيران وقطاع النفط والغاز، إضافة الى شركة علاقات عامة والخدمات الإعلامية والفنية.

