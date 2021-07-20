الهضبة عمرو دياب .. حكاية مطرب يرفع شعار أغنية واحدة تكفي للجمهور

طرح دياب منذ شهر تقريبا وحتى الآن 3 أغنيات سنجيل في موسم الصيف الحالي

يعتبر عمرو دياب هو المطرب الوحيد بحسب موسيقيين، الذي لا يزال يتمتع بجماهيرية عريضة في مصر ، وبمجرد أن يطرح أغنية واحدة للجمهور يحقق بها مشاهدة مرتفعة ونجاحا كبيرا ويحدث زخما واسعا على منصات السوشيال ميديا أيضا ، وكأن الهضبة يرفع شعار “أغنية واحدة تكفي للجمهور لتصدر السوق والمحافظة على نجوميته “.

وطرح دياب منذ شهر تقريبا وحتى الآن 3 أغنيات سنجيل في موسم الصيف الحالي ، الأولى أغنية “الدنيا بترقص” وحققت نجاحا كبيرا ثم أغنية ” اتقل وراضي” منذ أسبوع تقريبا وحقق بها مشاهدة عالية وتعاون فيها مع الموزع أحمد إبراهيم لأول مرة.

ثم طرح الهضبة أغنيته الثالثة الساعات الماضية “أحلى ونص” كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحى ونالت مشاهدة مرتفعة منذ طرحها وحتى الآن .

وليد منير: لم يحرق نفسه فنيا مثل غيره ووراؤه مؤسسة فنية ضخمة

من جانبه، أرجع الملحن وليد منير، سر احتفاظ عمرو دياب بنجوميته حتى الآن بعد مرور أكثر من 35 عاما ، أنه لم يحرق نفسه فنيا بالظهور المتكرر في الإعلام مثل مطربين كثيرين غيره فأصبحت له مكانة خاصة متفرد بها .

وأضاف أن عمرو دياب قادر على مواكبة التطور الموسيقي دائما ، وتقديم أشكال غنائية وموسيقى تناسب العصر الذي نعيش فيه وقادر أن يفهم بوصلة الجمهور دائما .

وتابع قائلا إن دياب حقق نجومية يصعب أن يصل لها أي مطرب في جيله أو أجيال اخرى ، فهو يتمتع بذكاء شديد في اختياراته الفنية، بالإضافة لوجود رعاة ومؤسسة حوله تدعمه بشكل ضخم فهو لايفكر بمفرده كما يتصور الكثيرين .

محمود خليل : عمرو دياب لم يستطع أحدا زحزحته عن مكانته الفنية

أوضح محمود خليل منظم الحفلات أن عمرو دياب لا يظهر كثيرا في الميديا ، مثل الفنان عادل إمام لا يظهر أيضا .

ولفت إلى أن عمرو دياب يختار أغنياته وموسيقاه بعناية شديدة ، لذلك مازال محتفظا بنجوميته الكبيرة لدى فئة كبيرة من الجماهير المصرية والعربية.

وأكد أن أغنياته الجديدة الدنيا بترقص وأحلى ونص واتقل وراضي ، مميزة وحققت مشاهدات كبيرة في أيام قليلة.

ونوه إلى أنه برغم ظهور فن المهرجانات في السوق وسيطرته خلال السنتين الاخيرتين ، إلا أن عمرو دياب استطاع أن يطور من كلمات أغنياته ومواكبة هذه الموجة ولم يستطع أحدا التفوق عليه أو زحزحته عن مكانته الفنية ، برغم تاثر مطربين كثيرين بهيمنة فن المهرجانات .

عمرو الشاذلي : بمجرد أن يغني يشع بهجة وطاقة لنا منذ صغرنا

وقال الملحن عمرو الشاذلي إن دياب بمجرد أن يغني يشع البهجة في حياتنا ، لأننا ارتبطنا بصوته منذ صغرنا وذلك إحساس غالبية الجمهور المصري .

وأوضح أن الهضبة دياب حقيقة فنان ذكي جدا في اختيار موسيقاه ، وهو فنانا مبهجا جدا في اغنياته وفنه ، وكليباته ايضا يكون بها روح السعادة والمرح والبهجة .

وأوضح أن أي مطرب آخر لايملك هذه البهجة في صوته مثل عمرو دياب ، لذلك مازال يحتفظ ببريقه ونجوميته حتى الآن في الشارع المصري.