«الهدير» تفاوض «الأهلى» و«الزراعى» لاقتراض 50 إلى 100 مليون جنيه

تتفاوض شركة الهدير للاستثمار الزراعى مع بنكى «الأهلى المصرى» و«الزراعى» لاقتراض من 50 إلى 100 مليون جنيه لتمويل خطتها التوسعية فى زراعة نحو 2000 فدان بمنطقة الفرافرة بالوادى الجديد خلال العام المقبل، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ«المال».

يشار إلى أنه تم إنشاء شركة الهدير عام 1995، وتعمل فى مجال استصلاح الأراضى بالمناطق الصحراوية، إضافة إلى تصدير الحاصلات الزراعية، ومنها البطاطس، والبصل، والبنجر إلى السوقين الأوروبية والعربية.

وقال صبرى المسارع رئيس مجلس إدارة الشركة إن استثمارات خطة الاستصلاح الإجمالية تقارب 140 مليون جنيه.

وأضاف المسارع أن دراسة مبدئية للشركة بينت ارتفاع تكلفة استصلاح الفدان الواحد حاليا لتتراوح بين 65 و70 ألف جنيه، بدلا من 25 إلى 30 ألف جنيه مؤخرا، بسبب زيادة أسعار مستلزمات الزراعة.

وأوضح أنه من المستهدف زراعة الأراضى التى سيتم استصلاحها بعدة محاصيل وهى «البطاطس والقمح، والبنجر»، لافتا إلى أن الهدف من تلك الخطة هو التوسع فى تصدير الحاصلات الزراعية إلى الخارج.

وقال إن الشركة تصدر محاصيل البطاطس والبصل والبرتقال إلى عدة دول هى: أوروبا وروسيا وأوكرانيا، إضافة إلى الإمارات والكويت.

وأكد المسارع أنه جار الاتفاق مع إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال حفر الآبار لتغذية الأراضى بالكميات المطلوبة من المياه، ومن المقرر أن يتم حفر بئر مياه لكل 120 فدانا داخل المزرعة الجديدة.

وطالب المسارع الحكومة بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمستثمرين الزراعيين فى منطقة الوادى الجديد، لا سيما مع ارتفاع نفقات استخدامهم لمولدات الكهرباء التى تعمل بالسولار.

واعتبر أن توفير الطاقة سيساعد المستثمرين على التوسع بالمناطق الحدودية والصحراوية لاستصلاحها وزراعتها مما يزيد من حجم الصادرات الزراعية.

وتتبنى الدولة خطة طموح لاستصلاح وزراعة أراضى توشكى والدلتا الجديدة وجنوب الوادى وشرق العوينات.

وأعلنت القيادة السياسية عن المشروع القومى للتحول من الرى السطحى أو الغمر إلى نظم الرى الحديثة، إذ تم إطلاق مبادرة قومية بقيمة 10 مليارات جنيه لتشجيع الفلاحين والمزارعين على تنفيذ ذلك عبر تمويلات بدون فائدة، على أن يسددوا الأقساط على مدار 10 سنوات.