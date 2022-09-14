الهدى للتجارة: 300 مليون دولار حجم سوق مستلزمات المعامل الطبية في مصر

كشف الدكتور السعيد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الهدي للتوريدات والتجارة، أن حجم سوق مستلزمات المعامل في مصر يصل إلى 300 مليون دولار.

وقال خلال افتتاح أول مصنع لمستلزمات المعامل في مدينة بدر بحضور وفد بحريني، إن سوق مستلزمات المعامل في مصر واعدة جدا وستنمو بمعدلات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، في ظل الحوافز المستمرة التي تقدمها الدولة المصرية لقطاعات الصناعات الطبية ومستلزماتها.

وأشاد بزيارة الوفد البحريني لمصنع الهدى على هامش وجودهم في مصر حاليا في إطار الاستعداد لمشاركة الكيانات والمصانع المصرية في مؤتمر ومعرض المنامة هيلث الذي يقام في البحرين في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل لافتا إلى أن هذه الزيارة تؤكد على قوة الصناعة المصرية وجودتها والتزامها بتطبيق المواصفات العالمية.

يشار إلى أن وفدا بحرينيا رفيع المستوى يزور مصر حاليا للتعرف على قدرات الصناعات المصرية بالمجالات الطبية المختلفة، بحضور العميد مهندس أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض المنامة هيلث، ومحمد كامل رئيس شركة سباين ميديكال.

وأشاد الوفد البحريني بالتطور الكبير الذي تشهده الصناعات الطبية في مصر حاليا ومدى التزامها بالمواصفات القياسية العالمية.

وتوقع الوفد حدوث طفرة قريباً في التعاون التجاري بين البلدين بالتزامن مع معرض ومؤتمر المنامة هيلث الذي تستضيفه البحرين في شهر ديسمبر المقبل، والذي تشارك به كبري الشركات المصرية العاملة بالمجال الطبي.