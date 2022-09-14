« الهدى»:إفتتاح أول مصنع لمستلزمات المعامل الطبية بإستثمارات 500 مليون جنيه

افتتحت شركة الهدى للتجارة والتوريدات أول مصنع لانتاج مستلزمات المعامل الطبية في مصر بمدينة بدر، بحجم استثمارات إجمالية تصل إلى 500 مليون جنيه.

وشارك في الافتتاح وفد بحريني رفيع المستوى يزور مصر حاليا للتعرف على قدرات الصناعات المصرية بالمجالات الطبية المختلفة، بحضور العميد مهندس أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض المنامة هيلث، ومحمد كامل رئيس شركة سباين ميديكال.

كشف الدكتور” السعيد حسن” رئيس مجلس إدارة شركة الهدى للتجارة والتوريدات، أن المصنع الجديد يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنتاج مستلزمات المعامل ، ويعمل بتكنولوجيا ألمانية وكورية، لافتا إلى أن أبرز منتجات المصنع تشمل “شرائط السكر و المواد الكيميائية التشخيصية و أنابيب سحب عينات الدم”.

وأضاف أن شركته تخطط لتوجيه 20% من إنتاج المصنع للسوق المحلية على أن يتم تصدير النسبة المتبقية، مشيراً إلى أن الأسواق الأفريقية والشرق الأوسط على رأس الأسواق المستهدفة خلال المرحلة المقبلة .

واوضح حسن أن استثمارات المرحلة الأولى التي يتم افتتاحها تتجاوز نحو 150 مليون جنيه، ترتفع في المرحلة النهائية بحلول منتصف عام 2024 إلى 500 مليون جنيه بواقع 10 خطوط إنتاج .

وأشاد بزيارة الوفد البحريني لمصنع الهدى على هامش وجودهم في مصر حاليا في إطار الاستعداد لمشاركة الكيانات والمصانع المصرية في مؤتمر ومعرض المنامة هيلث الذي يقام في البحرين في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل لافتا إلى أن هذه الزيارة تؤكد على قوة الصناعة المصرية وجودتها والتزامها بتطبيق المواصفات العالمية.

ومن جانبه أكد العميد مهندس أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض المنامة هيلث، أن الحكومة حريصة بشكل كبير علي توطين الصناعات الإستراتيجية والحيوية في مصر وتحديدا التي تتطلب تكنولوجيا عالمية متطورة، لتلبية الاحتياجات اللازمة للسوق المصرية، وتجاوز أية أزمات دولية.

وأشار الي أن تعميق الصناعة المحلية ضروري جدا لتحقيق قيمة مضافة وتوفير المزيد من فرص العمل، وخاصة في مجالات الصناعات الطبية والأدوية والصناعات الغذائية.

وأوضح مخلوف أن التوسع في إنشاء مصانع في مصر سيكون له مردود ايجابي كبير علي الإقتصاد الوطني من حيث خفض الاستيراد من الخارج وتخفيف الضغوط علي العملة الصعبة، قائلا : ان الصناعة المحلية تعد قاطرة تنمية حقيقية.

وأشاد مخلوف بالتكنولوجيا العالمية المستخدمة في مصنع شركة الهدي للتجارة والتوريدات، مؤكدا أن تصنيع منتجات بمواصفات عالمية يساعد ايضا في تصدير المنتجات المصرية واقتحام الاسواق الخارجية.

و أكدت الدكتورة ” عائشة مبارك بوعنق ” رئيس اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية البحرينية ورئيس الوفد البحريني، خلال تفقدها لمصنع الهدى، على ضرورة تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والبحرين في الصناعات الطبية ومستلزمات المعامل خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب الشيخ سلمان بن محمد أل خليفة عضو الوفد البحريني عن سعادته بوجود قاعة بمصنع الهدي تحمل اسم الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله أل خليفة رئيس المجلس الأعلي للصحة بمملكة البحرين، مؤكدا علي عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأشادت رحاب النعيمي عضو اللجنة الوطنية للشراء الموحد بالبحرين بالتطور الكبير الذي تشهده الصناعات الطبية في مصر حاليا ومدى التزامها بالمواصفات القياسية العالمية.

وتوقعت الدكتورة رؤيا محمد العباسي ممثل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، حدوث طفرة قريباً في التعاون التجاري بين البلدين بالتزامن مع معرض ومؤتمر المنامة هيلث الذي تستضيفه البحرين في شهر ديسمبر المقبل، والذي تشارك به كبري الشركات المصرية العاملة بالمجال الطبي.