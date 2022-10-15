الهدوء يُهيمن على أداء شهادات الإيداع الدولية بسوق «لندن» الأسبوع الماضي

هيمن الهدوء على تعاملات شهادات الإيداع الدولية في سوق “لندن” خلال الأسبوع الماضي، لتستقر 3 من بينها على نفس المستويات السعرية دون أي تغيرات.

واستقر أداء شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” عند 2.32 دولار، وكذلك شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” عند 0.03 دولار، و أيضَا المجموعة المالية “هيرميس” عند 1.10 دولار.

ومن جانب آخر تراجع أداء شهادة إيداع “التجاري الدولي” بنحو 2.6% لتستقر عند مستوى 1.12 دولار.

وكان سهم البنك التجاري الدولي- مصر قد تصدّر قائمة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية من حيث قيم التداول، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وذكر التقرير الذي وصلت “المال” نسخة منه، أن سهم البنك استحوذ على 21% من التداولات بقيمة 872.9 مليون جنيه.

وتراجعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط ضغط مبيعات المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.57% ليصل إلى 9853 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.87% إلى 2151 نقطة، ومؤشر “ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.5% إلى 3077 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 6.7 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 687.5 مليار جنيه.