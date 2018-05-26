الهدوء يهيمن على تعاملات شهادات الإيداع الدولية

أسماء السيد:

هيمن الهدوء على تحركات شهادات الإيداع المصرية المقيدة فى بورصة “لندن” خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتتأرجح ما بين الثبات دون تغير والتراجعات الطفيفة.

وتراجع أداء شهادة “التجاري الدولي” بنحو 4.5% لتسجل 4.68 دولار، مقارنة بـ 4.90 دولار اﻷسبوع السابق له، وهبطت شهادة “هيرمس” بـ1% لتصل إلي 2.52 دولار، مقارنة بـ 2.56 دولار.

وعلى صعيد الشهادات التى ظلت ثابته دون تغير، جاءت شهادة شركة “إيديتا” للصناعات الغذائية عند 5.30 دولار، إضافة إلي “المصرية للاتصالات” عند 3.50 دولار، وشهادة “أوراسكوم للاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا” عند 0.24 دولار .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اﻷسبوع المنقضي على تباين، فقد سجل المؤشر الرئيسي تراجعًا 1.4% عند 16634 نقطة، ونظيره الأوسع نطاقًا بـ0.1% عند 2179 نقطة، فيما صعد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة 0.72% عند 858 نقطة .

وبلغت قيم التداول نحو 4 مليارات جنيه، مقارنة بـ6.8 مليار جنيه خلال اﻷسبوع السابق له، وظل رأس المال السوقي دون تغير للأسبوع الثاني عند 949 مليار جنيه .

وأصدرت البورصة، الخميس الماضي، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية، حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفادت شركات “أوراسكوم للاتصالات” و”إيديتا” للصناعات الغذائية، “ليسيسكو مصر” لرصيدهم وتبقى 2167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات، وهو المعدل نفسه المستقر منذ شهرين تقريبًا.

وأوضح البيان وجود شركة أخرى لاتزال تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للإسكان، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، بالم هيلز 465.1 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للإسكان 324.4 مليون سهم، أما جى بى أوتو فيتبقى لها 280.9 مليون سهم، بينما يتبقى للمصرية للاتصالات 166.6 مليون سهم.

ويتبقى لشركات : “هيرميس، حديد عز، دومتى، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، باكين، 137.1 مليون جنيه، 129.4 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، 57.7 مليون سهم، 42.7 مليون سهم، 3.6 مليون سهم على التوالي.

وأدخلت إدارة البورصة المصرية – أغسطس 2016 – تعديلاً جوهريًا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على “ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة، سيتم منع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة، على أن يتم تفعيل القرار اعتبارا من 10 أغسطس المقبل.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، والرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية، وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.