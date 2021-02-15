الهدوء يكتنف معرض دبى لتسويق الوحدات لعملاء محليين

سيطر الهدوء على فعاليات معرض دبى العقارى الذى أقيم خلال الأيام القليلة الماضية، لتسويق عدد من الوحدات المملوكة لشركة «داماك» العقارية الإماراتية.

وشهد اليوم الأول إقبالاً متوسطاً من الراغبين فى الاطلاع على المشروعات الأربعة، وهى «زاده ريزيدنسيز»، و«داماك هيلز»، و«داماك ريفا»، و«داماك فيرا»، الواقعة جميعها فى إمارة دبى بالامارات العربية المتحدة.

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة الشركة المسوقة لمشروعات “داماك العقارية”، إن المعرض استقبل ولمدة يومين الجمهور الراغب فى الاستعلام أو حجز وحدات فى 4 مشروعات مملوكة لشركة داماك العقارية.

وأضاف فاروق فى تصريحات لـ”المال” أن الوحدات المعروضة يبلغ عددها 1500 وحدة، كاملة التشطيب، مشيرا إلى أن العدد المذكور يشمل وحدات “إدارية، وسكنية، وفندقية، وتجارية”.

وأوضح أن المساحات تبدأ من غرفة واحده وأسعار تبدأ من 3 ملايين جنيه مصرى، بمقدم 300 ألف جنيه، كما أن أقل مساحة للفيلات تبدأ من 160م2 بمقدم 800 ألف جنيه، مشيرا إلى أن القانون فى إمارة دبى يمنح حق الاقامة للأشخاص الذين يمتلكون وحدات يتخطى سعرها المليون درهم.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى متولى، أحد زوار المعرض، إنه جاء بصحبة أسرته للاطلاع على المشروعات التى يقدمها المعرض، ودراسة شراء وحدة سكنية فى دبى.

وأكد متولى، أنه اطلع على عدد من المشروعات من خلال «البروشور» المقدم، واستمع من العاملين بشركة التسويق، لنوع الوحدات ومساحاتها وأسعارها، مشيرا إلى أنه وأسرته يرغبون فى امتلاك وحدة عقارية بالامارات، نظرا لأنها أصبحت وجهه للمستثمرين، كما أنها تمتلك مشروعات عقارية عملاقة يمكن استثمارها عن طريق الإيجار فيما بعد.

جدير بالذكر أن قطاع العقارات فى الإمارات العربية، يعانى من ضعف فى القوة الشرائية، بسبب كثرة المعروض من الوحدات العقارية، وفى الوقت الذى يعانى منه العالم من جائحة كورونا، وهو ما تسبب فى تراجع أسعار الوحدات هناك.