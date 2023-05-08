الهدوء يسود الأسهم الأوروبية قبيل بيانات تضخم أمريكية

ساد الهدوء التعاملات الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين إذ يترقب المستثمرون بحذر بيانات رئيسية أمريكية عن التضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي‭‭ ‬‬ (المركزي الأمريكي)، لكن اداء أسهم الرعاية الصحية والطاقة كان جيدا.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 465.44 نقطة، بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه الأسبوع الماضي عندما رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة وأثيرت من جديد مخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي.

وصعد سهم شركة نوفو نورديسك للأدوية 2.3 بالمئة وأسهم شركات الطاقة 0.6 بالمئة بعدما كانت من بين أكبر الخاسرين الأسبوع الماضي.

وكانت أسواق الأسهم في لندن مغلقة بسبب عطلة بعد تتويج الملك تشارلز يوم السبت.

وتراجع سهم شركة راشونال الألمانية لتصنيع معدات المطابخ اثنين بالمئة.