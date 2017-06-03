الهجرة: 100 ألف دولار أسترالى للمتضررين من الإرهاب

ولاء البرى التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مجلس أساقفة وممثلّى الكنائس الرسولية الشرقية فى أستراليا ونيوزيلندا، وأشادت مكرم بحرص الوفد على إتمام الزيارة عقب حادث المنيا الإرهابى الذى استهدف أسرا مسيحية، فى رسالة قوية لدعم الوطن فى حربه ضد الإرهاب. وقد أعربت وزيرة الهجرة خلال اللقاء عن حزنها العميق إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح والإصابات الناجمة عن هذا المأساة، وأكدت تضامنها مع كل المتضررين وأسرهم جراء هذا الحادث الأليم لاسيما بعد أن راح ضحيته أطفال، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مصر قادرة بأبنائها في الداخل والخارج على عبور أى تحديات بقوة تماسكهم. وتشكل وفد مجلس أساقفة وممثلّى الكنائس الرسولية الشرقية في أستراليا ونيوزيلندا، في زيارته الأولي لمصر، من السادة المطارنة روبرت ربّاط راعي أبرشية أستراليا ونيوزيلندا للروم الملكيين الكاثوليك، وأنطوان شربل طربيه، راعى أبرشية أستراليا المارونية، والانبا دانيال أسقف سيدني للأقباط الأرثوذكس، وجوليان بورتيوس، مطران اللاتين في هوبارت أستراليا، وهيغازون ناجاريان، مطران أستراليا ونيوزيلندا للأرمن الأرثوذكس، المونسينيور باسيل سوسانيان راعي كنيسة الأرمن الكاثوليك في أستراليا، والأب إيلي نخّول المرسل اللّبناني ومسؤول الاعلام في المجلس، وذلك في إطار حرص مجلس الأساقفة على زيارة جمهورية مصر العربية، تحت شعار “التضامن ضد الارهاب ودعم رسالة العيش المشترك بين أبناءالوطن الواحد”. وجاءت زيارة المجلس إلى مصر- والتي تمّ الاعداد لها بعد أحداث أحد الشعانين في الكنيستين حيث حصدت يدُ الإرهاب أرواح المؤمنين الابرياء داخل الكنائس- لدعم وحدة الشعب المصري وسلامة أراضيه، والتشديد على أهمية العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، ودعوة الجميع وتشجيعهم على تقوية إيمانهم باللّه الواحد الذي منه وحده كلّ محبّة وسلام ورجاء، وللتعبير عن تضامنهم مع الشعب المصري ودعم قداسة البابا تواضروس الثاني مع جميع الاكليروس ومؤمني الكنيسة القبطية الارثوذكسية، وبخاصّة الجرحى وعائلات ضحايا الإرهاب،وللصلاة معاً، كاثوليك وأرثوذكس، من أجل السلام في مصر وبلدان الشرق الأوسط. وناقشت الوزيرة مع المجلس خلال اللقاء، سبل التعاون المشترك لخدمة أبناء الجالية المصرية بأستراليا ونيوزيلندا، وتلبية متطلباتهم، معبرة عن تقديرها لزيارة المجلس وتبنيه نهجا تعاونيا بناء يقوم على تقديم المساندة لهذا البلد العظيم، والنابع من الحب والتقدير لهذا الشعب، مضيفة أن التعاون بين الوزارة ومجلس الأساقفة سيتم توجيهه كاملا لصالح هذا البلد وخدمة أبنائه بالخارج. وقدم الوفد خلال اللقاء منحة مالية بقيمة 100 ألف دولار استرالي لتقديمها للاسر والعائلات المسيحية والإسلامية المتضررة من الأعمال الإرهابية، في سيناء. كما ناقش اللقاء مقترحا تقدم به نيافة الأنبا دانيال اسقف الكنيسة القبطية في سيدني إلى معالي الوزيرة بإنشاء “تجمع اقتصادي “مؤلف من مجموعة من رجال الأعمال لاقتراح مشاريع إنمائية في مصر ومتابعتها من أجل إنماء الاقتصاد وفرص العمل وقد شجعت معاليها هذا الاقتراح وطلبت تحديد اسماء رجال الاعمال من الجالية المصرية باستراليا ونيوزيلندا ،للبدء فورا في هذا المشروع الذي من شأنه المساهمة فى دعم جهود التنمية بالوطن. ومن جانبه قدم المجلس خالص شكره و امتنانه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي استقبال سيادته للوفد ،مؤكدين مساندتهم للقيادة السياسية في كل خطواتها ، واستعدادهم الدائم لدعم الوطن كما وجهوا الشكر للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، التي كان لها الدور الكبير في تنظيم المواعيد للوفد وتنسيق الزيارة والتأمين الأمني لها، وجميع الإمكانات اللوجستية من أجل نجاح الزيارة، ووجه الوفد أيضا شكرهم من خلالها لسيد محمد خيرت سفير جمهورية مصر العربية في كمبرا بأستراليا، يذكر ان وفدا ممثلا لوزارة الهجرة مكونا من التيتاذ عماد الزيات وخالد جلال رافقا الوفد منذ وصوله لمطار القاهرة،حيث تضمنت فاعليات الزيارة اضافة الي لقاء الرئيس،لقاء فضيلة الامام احمد الطيب شيخ الازهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية رئيس الكرازة المرقسية،وزيارة لمقر الفاتيكان بالقاهرة لقاء وزير السياحة وزيارة مصابي حادث المنيا واقامة قداس في معهد ناصر وسفير استراليا بالقاهرة وزيارات سياحية للاهرامات والمتحف المصري واختتموا الزيارة بلقاء وزير الثقافة ومشاهدة عرض فلكورى بوكالة الغورى.