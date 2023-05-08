«الهجرة» و«مصر بلا مرض» توقعان بروتوكولًا للاستفادة من أطبائنا بالخارج

شهدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ومؤسسة “مصر بلا مرض” للرعاية الصحية، بهدف إدماج الأطباء المصريين بالخارج فى دعم جهود الدولة لتقديم خدمات صحية للمواطنين بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا فى إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين “مراكب النجاة” و”حياة كريمة”.

وقع البروتوكول فى مقر الوزارة، كل من عماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، والدكتورة لمياء كمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر بلا مرض”.

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندى، إن الوزارة دائما تضع نصب أعينها الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل على تقديم الدعم والخدمات تحت مظلة استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك عن طريق التواصل مع أبنائنا أصحاب الخبرة والكفاءات بالخارج لتقديم يد العون والمساعدة لمجتمعنا بكل الصور الممكنة، بما يساعد على نهوضه فى كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن مؤسسة “مصر بلا مرض”، تعد إحدى المؤسسات الهامة التى تعمل على الأرض وتسعى لدمج الأطباء المصريين بالخارج فى العمل الخيرى المصرى، تتمتع بخبرة فى إدارة وتنفيذ البرامج والمشروعات الصحية، وإننا حريصون على التعاون مع المؤسسة بهدف توحيد الجهود وتحقيق الاستفادة المثلى من خبرات أبناء الوطن بالخارج وتوظيفها فى العديد من المبادرات البناءة والأنشطة الهادفة لخدمة المجتمع المصرى والتى تعمل عليها الوزارة، وهذه المرة تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية لجميع فئات المجتمع فى كافة محافظات الجمهورية.

من ناحيتها، قالت الدكتورة لمياء كمال، إن المؤسسة تستهدف من خلال البروتوكول المشترك مع وزارة الهجرة تقديم الدعم الطبى بالمجان من خلال تيسير القوافل الطبية والعيادات المتنقلة الخاصة بالمؤسسة بالفاعليات التى يتم الاتفاق عليها مع الوزارة، وتوفير الطاقم الطبى وإعداد برامج توعية طبية بالمجان للقرى والمحافظات للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك توفير الأدوية والمستهلكات اللازمة خلال إقامة الأنشطة دون مقابل لغير القادرين.

وأضافت رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر بلا مرض”، أن التعاون مع وزارة الهجرة، يمثل أهمية وإضافة كبيرة لتقديم التسهيلات المطلوبة أمام المؤسسة كى تستطيع تنفيذ برامجها بشكل ميسر، وكذلك الوصول للفئات المستهدفة، هذا بجانب دعوة الأطباء المصريين بالخارج ومشاركة شبابنا بالخارج فى البرامج التى ستعمل عليها المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة خلال المرحلة الجديدة من التعاون.