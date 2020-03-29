«الهجرة» و«الطيران» تنسقان لعودة 37 مصريا عالقًا فى تونس

عد تلقيها مناشدة من 37 مصريا عالقا بدولة تونس - مع الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والذى عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج – بعد تلقيها مناشدة من 37 مصريا عالقا بدولة تونس – مع الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والذى عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين فى مطار قرطاج بتونس.

ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن السفيرة نبيلة مكرم أوضحت – بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الأحد – أن المصريين الـ 37 العالقين فى تونس، سيستقلون طائرة الخطوط الجوية التونسية، فى طريقهم للقاهرة، مشيدة بحرص وزارة الطيران المدنى المصرية على التنسيق مع نظيرتها التونسية لإعادة المصريين من تونس الشقيقة.