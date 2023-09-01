الهجرة والصحة تطلقان منصة لإنهاء إجراءات ممارسة أطباء مصر بالخارج للمهنة

حددت وزارتا الهجرة والصحة نقطتي اتصال، لتسهيل تواصل أطباء مصر في الخارج معهما، للإسراع بإنهاء التفاصيل الخاصة بمزاولتهم المهنة في مصر ودعم دخولهم بأجهزتهم في مصر خلال فترة التواجد، وما عدا ذلك من أفكار ومقترحات ومتطلبات، تلبية للتعاون الذي أعرب عنه الأطباء خلال اجتماعاتهم بوزيرة الهجرة قبل ذلك، بما في ذلك آليات التبرع بالأجهزة الطبية والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وغيرها.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار؛ وزير الصحة والسكان، قد استقبل السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون المشترك في الملفات الخاصة بالأطباء المصريين بالخارج ووضع آليات عمل مشتركة لتنفيذ مطالبهم، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

وقالت وزيرة الهجرة إنها تسعى لتلبية احتياجات الأطباء المصريين بالخارج لتيسير عملهم خلال فترات إجازاتهم أو تواجدهم في مهمة عمل بمصر، خصوصًا الطلبات التي وصلت من الأطباء المصريين من الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلاندا وكندا وهولندا وجنوب أفريقيا وأستراليا، وعدد من الدول الأخرى، لافتة إلى أن تلك الاحتياجات تمثلت في تيسير إجراءات استخراج تصريح مزاولة المهنة، فضلًا على رغبة المجلس الطبي بتكساس التعاون مع وزارة الصحة والاستعانة بالأطباء المصريين أعضاء المجلس ذو التخصصات الدقيقة والخبرات الكبيرة في جهود الوزارة لدعم المنظومة الصحية بمصر عبر اتفاق مع المجلس الطبي المصري.

ونقلت زيرة الهجرة إلى نظيرها في “الصحة” رغبة عدد من الأطباء في أهم وأكبر الجامعات بالخارج في التدريس بكليات الطب بالجامعات المصرية كأساتذة زائرين خلال تواجدهم في مصر، ليستفيد الطلاب من خبراتهم التي اكتسبوها بالخارج، بجانب إعلان العديد عن رغبتهم في توفير منح تدريبية في الخارج للأطباء المصريين حديثي التخرج من كليات الطب بمصر، ورغبتهم في التعاون عبر منظومة التشخيص الطبي عن بعد “Tele Medicine”.

وثمن وزير الصحة حرص الأطباء المصريين بالخارج ورغبتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، مؤكدًا العمل على سرعة إصدار تراخيص مزاولة المهنة، للأطباء ذوي الخبرة بممارسة مهنة الطب في مصر خلال فترات وجودهم بالدولة المصرية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من خبراتهم.

وأكد على تقديم كافة سبل الدعم لسرعة تنفيذ مطالب الأطباء المصريين بالخارج، بما يحقق مطالبهم وتعزيز سبل التعاون لنقل الخبرات الطبية والعلاجية، بما يهدف الارتقاء بالصحة العامة في مصر، مؤكدًا التنسيق الدائم مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج للعمل على حل التحديات التي تواجه الأطباء بالخارج.