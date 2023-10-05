«الهجرة» و«الثقافة» تدعوان المصريين بالخارج للمشاركة فى مسابقة المبدع الصغير (رابط)

دعت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، المصريين في الخارج إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مسابقة “المبدع الصغير” التي تنظمها وزارة الثقافة، التي انطلقت بدءًا من 1 أكتوبر الجاري وتستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في إطار تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر الرابع للمصريين في الخارج الذي عقد أواخر شهر يوليو الماضي، بحضور ألف مصري بالخارج من 56 دولة حول العالم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنها تدعم التعاون المشترك بين وزارتي الهجرة والثقافة، لتعزيز الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج، عبر المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، ومسابقة “المبدع الصغير”، وتخصيص فرع للمصريين بالخارج لتعزيز الهوية لديهم، وبرنامج لاكتشاف المواهب بين المصريين بالخارج وتنميتها، وإجراء فعاليات التحكيم عن بُعد.

وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالشكر لوزيرة الهجرة، على ما تقدمه من مجهودات في مجال رعاية المصريين المقيمين في الخارج، ودورها في نشر الوعي الثقافي وتنمية القدرات الإبداعية لأطفال وشباب المصريين في الخارج.

يشار إلى أن جائزة “المبدع الصغير” تنقسم إلى فئتين عمريتين، أولاهما من سن 5 حتى 12 سنة، والأخرى من فوق سن 12 حتى 18 سنة، ولكل فئة جائزتين، تبلغ 40 ألف جنيه.

وذلك على النحو التالي :

https://drive.google.com/…/1TLbyZMlKCHoux9E5msb…/view…