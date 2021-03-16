«الهجرة» و«التعليم العالي» تنشران خطوات معادلة شهادات الطلاب الدارسين بالخارج

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلبية لطلبات شباب مصر الدارسين بالخارج، لعرض خطوات معادلة شهادات الطلاب الدارسين بالخارج؛ حيث جاءت مناشدات الطلاب خلال لقاء الشباب المسجلين بمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج«MEDCE»، بإيجاد آلية أسرع لمعادلة الشهادات، والتي نقلتها وزيرة الهجرة إلى وزير التربية والتعليم.

من ناحيتها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم التعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، مشيدة بالتعاون المستمر والبناء مع وزارة التعليم العالي لخدمة أبنائنا من الدارسين بالخارج، وتعريفهم بما تقدمه الدولة من جهود لتطوير التعليم، وبناء الجامعات الأهلية والدولية التي تحاكي أحدث الجامعات عالميًا؛ مؤكدة أن الطلاب أعربوا خلال زيارتهم للجامعات الأهلية أنها مصممة بمواصفات عالمية، منها ما يفوق جامعات الخارج مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي لحوكمة الخدمات المقدمة للدارسين بالخارج، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم نشر تفاصيل معادلة الشهادات للدارسين بالخارج، على موقع مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «MEDCE» والذي تتيح عضويته فرصة التواصل مع الجهات الرسمية والحصول علي فرص تدريب بجهات حكومية اضافة لمؤسسات القطاع الخاص فضلا عن حضور كافة الفعاليات التي ينظمها المركز.

من جانبه قال دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إن الوزارة تتيح عبر موقع معادلة الشهادات والذي سيتم نشره علي موقع مركز وزارة الهجرة للحوار، يتضمن كافة الاجراءات منها «خطوات التقدم لمعادلة الدرجات العلمية، استكمال طلب معادلة مقدم من قبل، الدعم الفني لنظام المعادلات الإلكتروني، نظام الإرشادات الذكي، والمستندات المطلوبة للمعادلة»

وعبر وزير التعليم العالي عن دعم شباب الدارسين بالخارج عبر المكاتب الثقافية المتواجدة في مختلف دول العالم ، مشيدا بخطوة إطلاق وزارة الهجرة منصة حوارية تفاعلية تتيح استدامة التواصل مع ابنائنا بالخارج وربطهم بجهود الدولة وتتيح لهم التعرف علي الخدمات المقدمة لهم..

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الدعوة لوزير التعليم العالي للقاء الشباب المقبل علي الدراسة بالخارج في الملتقى الذي تنظمه وزارة الهجرة للشباب الجدد من الدراسين بالخارج المسافرين للمرة الأولي، الذين سيسجلوا عبر مركز وزارة الهجرة للحوار«MEDCE»، حيث أعلنت عن انطلاق الملتقى فعالياته خلال شهر أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من الجهات المختصة؛ عبرالرابط التالي: «https://forms.gle/b1x48x47m6zr77Cc6»؛ وذلك لربط الطلاب الجدد بزملائهم من الدارسين القدامي، ومساعدتهم على حل أي مشكلة قد تعترضهم بالخارج، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الدولة وامدادهم بالمعلومات التي يحتاجونها .

وتابعت وزيرة الهجرة أنه يمكن للطلاب من الدارسين بالخارج التسجيل في مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج، https://medcegypt.net/، تم تدشينه في يناير 2021، ليكون مظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج.

جاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الوزارة والدارسين المصريين بمختلف دول العالم، كما ينظم مركز الحوار عدة فاعليات على مدار العام، لتقوية الروابط بين الدارسين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة للاستفادة من خبراتهم.

كما يشجع تكوين حلقات طلابية في معظم ومختلف دول العالم، للتعرف والتواصل مع غيرك من الدارسين بنفس الدولة أو المجال.