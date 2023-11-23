الهجرة: نسقنا مع «المركزي» لرفع قيمة فوائد الشهادات الدولارية من 7% إلى 9%

قالت سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة نسقت مع محافظ البنك المركزي لقيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر برفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع التي تصل إلى 7٪ و9%.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجالية المصرية في الإمارات، أقيم في نادي جمهورية مصر العربية بدبي، ضمن جولة الوزيرة الخارجية لحث وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحضر اللقاء السفير شريف عيسى سفير مصر في الامارات، والسفير أشرف الديب، قنصل عام مصر بدبي، والدكتور أحمد أبو عجيلة، رئيس نادي جمهورية مصر العربية بدبي، والمستشار لطفي حسين، رئيس نادي جمهورية مصر العربية بعجمان.

وبيّنت أهمية الاستثمار في مصر والفرص المتاحة للمستثمرين المصريين بالخارج، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، وما نتج عنها من تحديات كبيرة، إلا إن مصر ما زالت تحتفظ وتقدم العديد من الفرص الاستثمارية المهمة والمجدية وذات العائد الكبير للمستثمرين، وأثبتت الدولة المصرية جديتها في فتح مجال الاستثمار أمام الجميع من خلال خطط الدولة للتخارج من المشروعات، وكذلك قانون الاستثمار الجديد، بجانب الرخصة الذهبية التي تتيحها الحكومة للمستثمرين بهدف التسهيل عليهم والقضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو تصنيع كامل في عدد كبير من السلع والمنتجات.

وشهد اللقاء مشاركة القنصلية في الرياض عبر “ڤيديوكونفرانس” باجتماع حاشد لأكثر من 150 من العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية ومن أقطاب الجالية والكثير من المهنيين، حيث نظمت القنصلية بالتعاون مع الجالية في المنطقة الشرقية مؤتمرًا تثقيفيًا حول المشاركة بالانتخابات الرئاسية، كما حرصت السفيرة سها جندي أن تكون معهم في اللقاء رغم تزامنه مع اجتماع الجالية في الإمارات، ما أدى إلى ضم الاجتماعين معًا، وهو ما تعهدت به خلال لقاءهم بالمملكة العربية السعودية، حيث أكدوا استعدادهم التام للعرس الانتخابي القادم، بعمل التنسيقات اللوجيستية وغيرها من الاستعدادات الهامة للجالية، كي تخرج الانتخابات الرئاسية المصرية بالصورة المشرفة.