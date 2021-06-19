اقتصاد وأسواق

«الهجرة»: نسعى لمشاركة جميع المصريين بالخارج للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة تسعى لمشاركة مختلف فئات المصريين بالخارج ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لما قد يمثلوه من دور فاعل وداعم في سبيل تنفيذ أهداف المبادرة، وعلى رأسها الارتقاء بحياة المواطن…

المال - خاص 3:41 م, السبت, 19 يونيو 21 3:41 م, السبت, 19 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة تسعى لمشاركة مختلف فئات المصريين بالخارج ضمن مبادرة “حياة كريمة”، لما قد يمثلوه من دور فاعل وداعم في سبيل تنفيذ أهداف المبادرة، وعلى رأسها الارتقاء بحياة المواطن المصري البسيط في قرى مصر الأكثر احتياجا.

ووفقا لـ”أ ش أ” أضافت وزيرة الهجرة أن شباب الدارسين بالخارج من بين الفئات الراغبة في المشاركة بالمبادرة للعمل على الترويج لها خارجيا.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 16-6-2021

  جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوريً، الذي عقدته وزيرة للهجرة – عبر تطبيق زووم – مع أعضاء من مؤسسة حياة كريمة، وعدد من شباب الدارسين بالخارج، لبحث سبل مشاركتهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 19-6-2021 وعيار 21 يسجل 765 جنيها

عمر سالم 3:10 م, السبت, 19 يونيو 21

«تصديري الصناعات الهندسية» ينظم بعثة تجارية إلى زامبيا سبتمبر المقبل

محمد ريحان 2:56 م, السبت, 19 يونيو 21

«الريف الجديد» تعلن تشغيل شبكات الاتصالات في أراضى الـ 1.5 مليون فدان

الصاوي أحمد 1:47 م, السبت, 19 يونيو 21

كيلو البقرى يصل إلى 60 جنيها.. تعرف على أسعار أضاحي العيد في الأسواق

الصاوي أحمد 1:37 م, السبت, 19 يونيو 21

وزير التموين: إنشاء منطقة مركزية للخضر والفاكهة واللحوم بقيمة 100 مليون يورو

محمد مجدي 1:36 م, السبت, 19 يونيو 21

تعرف على الشروط الواجب توافرها في خروف العيد قبل شرائه

الصاوي أحمد 1:12 م, السبت, 19 يونيو 21