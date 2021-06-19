«الهجرة»: نسعى لمشاركة جميع المصريين بالخارج للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة تسعى لمشاركة مختلف فئات المصريين بالخارج ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لما قد يمثلوه من دور فاعل وداعم في سبيل تنفيذ أهداف المبادرة، وعلى رأسها الارتقاء بحياة المواطن…

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن وزارة الهجرة تسعى لمشاركة مختلف فئات المصريين بالخارج ضمن مبادرة “حياة كريمة”، لما قد يمثلوه من دور فاعل وداعم في سبيل تنفيذ أهداف المبادرة، وعلى رأسها الارتقاء بحياة المواطن المصري البسيط في قرى مصر الأكثر احتياجا.

ووفقا لـ”أ ش أ” أضافت وزيرة الهجرة أن شباب الدارسين بالخارج من بين الفئات الراغبة في المشاركة بالمبادرة للعمل على الترويج لها خارجيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوريً، الذي عقدته وزيرة للهجرة – عبر تطبيق زووم – مع أعضاء من مؤسسة حياة كريمة، وعدد من شباب الدارسين بالخارج، لبحث سبل مشاركتهم في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .