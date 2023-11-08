الهجرة: نحرص على ربط شباب الباحثين بالخارج بالوطن في مركز MEDCE

أكدت وزيرة الهجرة على ترحيبها بمقترحات المصريين بالخارج والعمل على تحقيق ما يطمحون إليه، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى تجربة مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج MEDCE والتخطيط لإنشاء مجلس الباحثين، الذي يعكس حرص الوزارة على ربط شباب الباحثين المصريين بالخارج بالوطن، والبدء في دراسة تكوين مجلس خبراء من شباب الباحثين، خاصة بعد مشاركة عدد منهم في جلسة ضمن فعاليات النسخة 27 من مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، لتقديم أبحاثهم في مجالات الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية ومصادر الطاقة البديلة.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في افتتاح فعاليات معرض الأسبوع الكويتي – المصري الـ14 بالقاهرة، الذي يحمل عنوان “الكويت في مصر”، برعاية مجلس الوزراء، وشاركت في افتتاحه السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد معيط، وزير المالية، وحسن شحاته، وزير العمل، بدعوة من أحمد إسماعيل بهبهاني، رئيس اللجنة الكويتية المنظمة، وبحضور بعض رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والكويتيين في شتى المجالات.

وأكدت وزيرة الهجرة على متانة العلاقه بين البلدين، وأن الأسبوع المصري – الكويتي واحد من أكبر التجمعات في دعم أواصر الصلات، مثمنة جهود التعاون بين الأشقاء لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشهد الأسبوع مشاركة أكثر من 80 وزارة ومؤسسة وجهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الشعبين المصري والكويتي، خلال الفترة من 7 إلى 9 الجاري.

وتابعت إن الأسبوع الكويتي الـ14 في مصر، يأتي في ظل علاقات تاريخية مثمرة، ومستمرة في التقدم والازدهار في مختلف المجالات، مع الكثير من المحطات التي تعاون فيها البلدان الشقيقان، وما زالت ثمار التعاون تزدهر بروح طيبة وخطوات وثابة لبناء المستقبل، مشيدة بما حققه الأسبوع الكويتي في مصر من نجاحات خلال الدورات السابقة، ومؤكدة أن مصر تمثل سوقًا كبيرة للاستثمارات، بجانب التعاون بين المؤسسات الثقافية في مصر والكويت، واستقبال الجامعات المصرية لعدد من طلاب الكويت، ما يؤكد التعاون الكبير بين البلدَين الشقيقَين.

وأكدت أن الأسبوع الكويتي في مصر يمثل جسرًا يحمل رياح الخير لكلا البلدين بما يرتبط به من اتفاقيات ونشاطات تجارية واستثمارية، ونتطلع للمزيد من التعاون بما يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية بين الكويت ومصر، ما يعد ترجمة حقيقية وانعكاسا لآفاق مستقبل العلاقات بين البلدين.