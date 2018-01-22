الهجرة: منصة إلكترونية لمساعدة المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة

سلوى عثمان نظمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم اﻹثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال المؤتمر الذي تم عقده بمقر الوزارة، أنها بدأت التواصل المباشر من خلال س



سلوى عثمان

نظمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم اﻹثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال المؤتمر الذي تم عقده بمقر الوزارة، أنها بدأت التواصل المباشر من خلال سفرها لملاقاة الجالية المصرية بالدول المختلفة وبدأت هذا التواصل بالسفر لإنجلترا، والجولة التالية ستكون إلى المملكة العربية السعودية.



وأعلنت مكرم دور وزارة الهجرة الأساسي سيكون توعية المصريين لأهمية الانتخابات وتعريفهم بالشروط اللازمة للانتخاب، وأيضا أهم التسهيلات لقيام المصريين بدورهم والذهاب للاقتراع في المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأوضحت أن الانتخابات ستبدأ في الفترة من 16 وحتى 18 مارس، وسيكون للمصريين الاقتراع من خلال 139 مقرا للبعثات بالخارج، من خلال الرقم القومي _ يمكن أن يكون غير صالح _ أو جواز السفر المميكن، والإعادة أيام 19 و20 أبريل.

وأضافت أنه يجب على المصري بالخارج أن يدخل على رابط التسجيل لمعرفة ما إذا كان مسجلا بقواعد الناخبين أم لا، وأضافت أن التسجيل مفتوح وسيكون هناك تواصل مع الهيئة لحل مشكلات التسجيل في أقرب وقت.

وأعلنت عن إطلاق غرفة عمليات لممثلي الجاليات المصرية لمساعدتهم في أي مشكلة تواجههم، وأيضا في أول فبراير ستطلق الوزارة منصة للتواصل مع الجاليات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لحل أبرز المشكلات وتنفيذ أهم مطالب المصريين وعرض قرارات الهيئة.



ومن أهم المشكلات التي بدأت مكرم في حلها مع الهيئة التسهيل على المصريين الموجودين بعيدا عن أماكن الاقتراع بتوفير أتوبيسات، وأيضا إيجاد حلول للمصريين في الدول التي بها اضطرابات مثل ليبيا.

وأوضحت أنه سيتم عرض الإنجازات والمشروعات القومية خلال الثلاث سنوات الماضية، وكل ما حدث بالدولة، وأيضا ترجمة الفيلم المعروض بمؤتمر حكاية وطن، كجزء مما سيعرض بالمنصة التي ستطلقها الوزارة.

وناشدت مكرم المصريين الموجودين بشكل غير شرعي الإدلاء بصوتهم، لو توافرت معه البطاقة أو جواز السفر وشددت على أنهم يجب أن يذهبوا للبعثات المقررة بدون خوف، حتى لو كان لا يحمل إقامة.

وعن أسباب بطلان الأصوات الانتخابية، أوضحت مكرم أن أهمها كتابة الاسم على ورقة الاقتراع أو تعليق أو كتابة أي رأي شخصي، أو استخدام القلم الرصاص، والاقتراع ببطاقة غير مختومة بختم النسر، موضحة أن التصويت بالبريد لم يعد يعتد به لرصد مغالطات وتزوير وتصويت جماعى في انتخابات الرئاسة 2012.