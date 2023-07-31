الهجرة: مصر تحرص على رعاية كل أبنائها القادمين من الخارج عقب الصراعات

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، حرص الدولة على رعاية كل أبنائها القادمين من الخارج بعد الصراعات المُسلحة التي نشأت في عدة دول، مثل الأزمة “الروسية – الأوكرانية” أو الأزمة السودانية.



ولفتت الوزيرة – في كلمة خلال فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج بمشاركة أكثر من 1000 مصري ومصرية من 56 جالية – إلى تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة والطلاب العائدين من مناطق الصراع، لتذليل أية عقبات قد تواجه عودة المصريين، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير التحاقهم بمؤسسات التعليم حرصًا من الدولة على مصالح أبنائها الطلاب.



وأضافت أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة وطنية دائمة تحت إشراف وزارة الهجرة، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم العالي، وأجهزة الدولة المعنية، تم تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة والطلاب العائدين من مناطق الصراع، كإحدى النتائج المستفادة من إدارة أزمة الطلاب المصريين العائدين عقب الأزمة “الروسية – الأوكرانية”.

وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجَّه بفتح ولاية اللجنة الوطنية الدائمة، لتضم في اختصاصاتها النظر في أوضاع الطلبة المصريين في #السودان، وتيسير إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية، والأوكرانية، والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية