«الهجرة»: مبادرة «أولادنا نجوم بالخارج» تظهر موهوبينا فى مختلف المجالات

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرييين بالخارج نبيلة مكرم، أن مبادرة”أولادنا نجوم بالخارج” تسلط الضوء على موهوبينا في مختلف المجالات حول العالم.

وأضافت الوزيرة – خلال تهنئة اللاعب المصري الشاب إبراهيم رستم قائد نادي “ڤيرجينيا رِڤوليوشن” الأمريكي، لانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 – أن المبادرة تهدف إلى إبراز النماذج الناجحة من أبنائنا المصريين الذين يرفعون اسم مصر عاليا بالخارج.

وهنأت الوزيرة الشاب المصري في إطار دعم المواهب المصرية بالخارج ضمن مبادرة “أولادنا نجوم بالخارج”، لانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 ضمن عدد من مواهب مصر الشابة، وضمن إعداد جيل جديد من شباب الرياضيين المصريين، وتدعيم منتخبنا الوطني بالكوادر.