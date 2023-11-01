«الهجرة» توقع برتوكولًا مع الغرفة التجارية بالقاهرة لإنشاء شبكة تدريب للشباب من أجل التوظيف

قالت سها جندي وزيرة الهجرة إن تعاون وزارتها مع الغرفة التجارية بالقاهرة، خطوة مهمة على طريق إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف، والتأهيل لسوق العمل بالداخل والخارج وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلية والخارجية والربط بينها وبين الاحتياجات الفعلية، وصياغة آلية وطنية موحدة لمساعدة الشباب في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها.

جاء ذلك خلال تواجد السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اثناء توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، بشأن تحقيق تنمية مجتمعية عبر توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج، خاصة من القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، في ضوء تكليف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، ومساعيها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري بالعمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة.

وقع البروتوكول في مقر الوزارة السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، وأيمن عشري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضافت أن الوزارة تدرك أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدولة، ممثلة في وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها والقطاع الخاص وغيرها، للقضاء على تلك الظاهرة، عبر تقديم برامج تنموية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم عليها وزارة الهجرة، ومن ضمنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة.

وتابعت إن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية تنموية مشتركة، من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتفادي ما يترتب عليها من أضرار اجتماعية واقتصادية، بما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بتوفير برامج تدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والدول الكبرى، وفقًا للمعايير الأوروبية، ما سيرتب إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة.

وأعرب أيمن عشري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة وبالتعاون المثمر مع الوزارة، مؤكدًا أن العمالة المصرية من أمهر العمالة على مستوى العالم.

وأضاف أن توقيع البروتوكول جاء نتيجة للهدف المشترك بين وزارة الهجرة والغرفة التجارية بالقاهرة، عبر شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج، وفي ضوء توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية ومنظمة “هيومان ريستارت” لإلحاق عمالة مصرية للعمل بدولة ألمانيا، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم لذلك.

وأوضح أن الغرفة مؤسسة عامة تضم أكثر من 60 شعبة تجارية في مختلف مجالات التجارة، ممثلة لأصحاب الأعمال، وتعمل على إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين التجار والوزارات والهيئات والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية داخل مصر وخارجها، وتعمل على تنظيم أعمال الشعب التجارية التي تضمها والعمل على حل المشكلات التي تواجه منتسبيها، ومن ضمنها شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج.