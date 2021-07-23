اقتصاد وأسواق

«الهجرة» تنفي التدخل في موقف إنهاء شركة كويتية لعمل بعض المصريين

طالبت وزارة الهجرة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي يمراجعة الصفحات الرسمية المتاحة للوزارة
المال - خاص 5:53 م, الجمعة, 23 يوليو 21 5:53 م, الجمعة, 23 يوليو 21

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نفت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، جملة وتفصيلا، ما يتردد حول تدخل الوزارة في موقف إنهاء إحدى الشركات لعمل عدد من المصريين بالكويت خلال الفترة الراهنة، أو ما نسب من تعليقات بشأن قوانين داخلية تخص دولة الكويت.

ووفقا لـ”أ شأ” فقد أهابت وزيرة الهجرة بحسب بيان، اليوم الجمعة، بكافة وسائل الإعلام توخي الحذر وتحري الدقة في كل ما ينشر أو يتم تناوله في هذا الصدد، والالتزام الكامل بالبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الهجرة فقط، والانتباه لما اعتاد عليه البعض لتعكير صفو علاقات الشعوب بادعاء تصريحات ثم الرد أو التعليق عليها رغم عدم صحتها من الأساس، الأمر الذي يعد وسيلة من وسائل حروب الجيل الرابع عبر نشر شائعات وإحداث حالة بلبلة.

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وطالبت وزارة الهجرة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي يمراجعة الصفحات الرسمية المتاحة للوزارة، والتروّي والاطلاع قبل التعجل بإصدار أي ردود فعل.​

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بقلم المال - خاص

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