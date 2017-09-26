الهجرة تنعى وفاة أستاذ القانون محمود بسيوني

ولاء البري:تنعي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفاة ‏الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني، أحد أعظم علماء القانون الدولي ومؤسس ‏القانون ‏الجنائي الدولي، وأنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وكان من إعلام القانون ‏الدولي ‏لحقوق الإنسان، وواحد من أهم من دا

ولاء البري:

تنعي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفاة ‏الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني، أحد أعظم علماء القانون الدولي ومؤسس ‏القانون ‏الجنائي الدولي، وأنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وكان من إعلام القانون ‏الدولي ‏لحقوق الإنسان، وواحد من أهم من دافع عن كرامة الإنسان في جميع ‏أرجاء العالم، عن عمر يناهز الـ 80 عاما، أمس الإثنين، بشيكاغو، بعد صراعة ‏مع المرض.‏‎ ‎

وقالت وزيرة الهجرة إن الراحل كان نموذجا لكل مصري مهاجر بالخارج، ورفع ‏اسم مصر عاليا في مجالات عمله الهامة، باعتباره واحدا من أعظم العشرات من ‏المجتمع الإسلامي الأمريكي، فضلا عن كونه واحدا من أعظم العقول القانونية ‏المعاصرة، يذكر أن مكرم كانت قد تعرفت علي العالم الفقيد خلال فترة عملها ‏بشيكاغو.‏

ويعد شريف بسيوني المولود بعام١٩٣٧م، أستاذ القانون بجامعة دي بول بشيكاجو ‏ورئيس معهد قانون حقوق الانسان الدولي ورئيس معهد سيراكوزا للعلوم الجنائية ‏ورئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي، كما كان من أبطال حرب ١٩٥٦ حيث ‏دافع عن وطنه ضد المعتدين البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين ومنح نوط ‏الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى.‏

ومن المقرر أن تعقد صلاة الجنازة في مركز الجماعة الإسلامية بإلستون في ‏شيكاغو، ظهر اليوم الثلاثاء.