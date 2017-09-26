الهجرة تنعى وفاة أستاذ القانون محمود بسيوني

ولاء البري:
تنعي السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفاة الأستاذ الدكتور محمود شريف بسيوني، أحد أعظم علماء القانون الدولي ومؤسس القانون الجنائي الدولي، وأنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وكان من إعلام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وواحد من أهم من دافع عن كرامة الإنسان في جميع أرجاء العالم، عن عمر يناهز الـ 80 عاما، أمس الإثنين، بشيكاغو، بعد صراعة مع المرض.
وقالت وزيرة الهجرة إن الراحل كان نموذجا لكل مصري مهاجر بالخارج، ورفع اسم مصر عاليا في مجالات عمله الهامة، باعتباره واحدا من أعظم العشرات من المجتمع الإسلامي الأمريكي، فضلا عن كونه واحدا من أعظم العقول القانونية المعاصرة، يذكر أن مكرم كانت قد تعرفت علي العالم الفقيد خلال فترة عملها بشيكاغو.
ويعد شريف بسيوني المولود بعام١٩٣٧م، أستاذ القانون بجامعة دي بول بشيكاجو ورئيس معهد قانون حقوق الانسان الدولي ورئيس معهد سيراكوزا للعلوم الجنائية ورئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي، كما كان من أبطال حرب ١٩٥٦ حيث دافع عن وطنه ضد المعتدين البريطانيين والفرنسيين والإسرائيليين ومنح نوط الشجاعة العسكري من الطبقة الأولى.
ومن المقرر أن تعقد صلاة الجنازة في مركز الجماعة الإسلامية بإلستون في شيكاغو، ظهر اليوم الثلاثاء.