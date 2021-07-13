لايف

«الهجرة» تنظم زيارة وفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى لقاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها ببدء الفعاليات الخاصة بالنسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور.. NOSTOS" بالقاعدة البحرية بالإسكندرية
أحمد اللاهوني 6:35 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 6:35 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نظّمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “إحياء الجذور NOSTOS”. بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلى بعنوان “سادة البحار” الذى يستعرض الجهود التى بذلتها القيادة العامة للقوات المسلحة على مدى السنوات الماضية من أجل تطوير القوات البحرية، وكذا الإرتقاء بقدرات القوات البحرية المصرية من خلال إدخال وحدات بحرية جديدة ومتطورة إلى الخدمة، فضلًا عن التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات البحرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة ، من أجل رفع الكفاءة القتالية لأفراد القوات البحرية وفقًا لأعلى المعايير. 

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها ببدء الفعاليات الخاصة بالنسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية “إحياء الجذور.. NOSTOS” بالقاعدة البحرية بالإسكندرية.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى حرص الوزارة على وجود مثل هذه الزيارة ضمن الفعاليات اعتزازًا بالبحرية المصرية، مؤكدة أن القوات البحرية المصرية تحقق المزيد من النجاحات في ظل رؤية القيادة السياسية من خلال تطويرها لتظل مصنفة ضمن أقوى البحريات على مستوى العالم. 

اقرأ أيضا  وزير الدفاع : القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن ومقدرات الشعب المصري

وعلى هامش الزيارة قام الوفد بجولة تفقدية لحاملة الطائرات من طراز ميسترال “جمال عبد الناصر” وعدد من الوحدات المنضمة حديثًا للقوات البحرية، وأعربوا عن سعادتهم بقدرات القوات البحرية وإمكانياتها لحماية كل السواحل المصرية، وكذا الإمكانيات الهائلة لأفراد البحرية المصرية وقدرتهم على قيادة وحدات عظيمة بتكنولوجيا هائلة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

الحكومة : إجازة رسمية من 19 حتى 24 يوليو بمناسبة عيد الأضحى وثورة يوليو

صفية حمدي 5:25 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

تركيا : إصابات سلالة دلتا المتحورة ترتفع بمعدل 3 مرات في أسبوع

محمد عبد السند 4:31 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

أكاديمية الشرطة تحتفل بختام الدورات التدريبية للكوادر الأمنية بالدول الأفريقية (صور)

أماني عوض 4:06 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

إخماد حريق في سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الأوتوستراد (صور)

أماني عوض 3:40 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

وزيرة الصحة تتفقد مركز تجميع البلازما بالعباسية لمتابعة الاستعدادت النهائية للعمل بالمشروع( صور)

المرسي عزت 1:22 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

«التراجع مستمر».. الصحة: تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

المال - خاص 1:36 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21